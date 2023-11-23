Metalde grev kapıda! Pevrul Kavlak: Eylemse eylem, grevse grev

Yayınlanma: 23.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.11.2023 - 03:00

MESS dünkü görüşmede, öncelikle sözleşmenin üç yıllık olmasını istedi. Türk Metal Sendikası yüzde 119.05 oranında zam isterken MESS, ilk 6 ay için yüzde 35, diğer 6 aylık periyotlar için ise TÜFE oranında artış önerdi. Sosyal haklara ise birinci yıl için yüzde 65, ikinci ve üçüncü yıllar için de TÜFE oranı kadar artış teklif etti. MESS ayrıca, bazı esnek çalışma düzenlemelerinin sözleşmeye dahil edilmesini ve tamamlayıcı sağlık sigortasını düzenleyen maddenin sözleşmeden çıkarılmasını da istedi. Türk Metal Sendikası hepsini reddetti.

(Pevrul Kavlak)

Masadan kalkan Türk Metal Sendikası, arabulucu sürecini başlattı. Başta ücretliler olmak üzere halkın geçim sıkıntısı yaşadığını belirten Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, böyle bir dönemde metal işçilerine reva görülen bu teklifi ve çalışma barışını ortadan kaldırmayı amaçlayan bu yaklaşımı kabul etmediğini vurguladı.

Yasaların öngördüğü hükümler gereğince, “arabuluculuk” sürecinin tamamlanmasını bekleyeceğini açıklayan Kavlak, bu sürecin sonunda “MESS’in uzlaşmaz tutum ve yaklaşımının devam etmesi halinde ise demokratik ve meşru eylemleri ortaya koymaktan çekinmeyeceğini” bildirdi. Kavlak, “Geçmiş dönemlerde dediğimiz gibi, eylemse eylem, grevse grev diyerek üzerimize düşen her şeyi eksiksiz yapacağız” dedi.