Metalde grev kararı alındı

Yayınlanma: 11.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 11.01.2024 - 03:00

“Artık sözün bittiği yerde, bıçağın kemiğe dayandığı noktada” olduklarını belirten Türk-Metal Sendikası, bugün tüm vardiya giriş çıkışlarında protesto eylemleri ve basın açıklamaları yapacak. Yine sonuç alınamaması halinde de greve gidilecek.

Birleşik Metal-İş Sendikası ise doğrudan grev uygulama kararı aldı ve MESS’e iletti. Sendika hangi fabrikalarda, hangi gün greve çıkacağını bugün ilan edecek.

Grev kararı, Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşu içinde yer alan 16 firmayı, ilk 50 kuruluş arasında yer alan 13 firmayı ilgilendiriyor. Sözleşme kapsamında yer alacak işyerlerinden bazıları şunlar: Ford Otomotiv, OYAK Otomotiv, OYAK Renault, Arçelik, TOFAŞ, Mercedes Benz, Aygaz, Bosch, Türk Traktör, Erdemir.