Metalde grev kararı alındı
Yaklaşık 150 bin metal işçisini temsil eden Birleşik Metal-İş Sendikası ve Türk Metal Sendikası ile işveren tarafını temsil eden Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlandı. Böylece resmi arabulucu süreci başladı. Ancak resmi arabulucu da tarafları uzlaştıramadı ve raporunu sendikalara gönderdi.
“Artık sözün bittiği yerde, bıçağın kemiğe dayandığı noktada” olduklarını belirten Türk-Metal Sendikası, bugün tüm vardiya giriş çıkışlarında protesto eylemleri ve basın açıklamaları yapacak. Yine sonuç alınamaması halinde de greve gidilecek.
Birleşik Metal-İş Sendikası ise doğrudan grev uygulama kararı aldı ve MESS’e iletti. Sendika hangi fabrikalarda, hangi gün greve çıkacağını bugün ilan edecek.
Grev kararı, Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşu içinde yer alan 16 firmayı, ilk 50 kuruluş arasında yer alan 13 firmayı ilgilendiriyor. Sözleşme kapsamında yer alacak işyerlerinden bazıları şunlar: Ford Otomotiv, OYAK Otomotiv, OYAK Renault, Arçelik, TOFAŞ, Mercedes Benz, Aygaz, Bosch, Türk Traktör, Erdemir.
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