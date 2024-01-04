Grev kapıda... Metal sektöründe bıçak kemiğe dayandı!

Yayınlanma: 04.01.2024 - 14:12

Güncelleme: 04.01.2024 - 15:48

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) çağrısı üzerine bugün taraflar bir kez daha bir araya geldi. İşveren sendikası, 29 Aralık’ta birinci altı ay için yüzde 35’ten yüzde 50’ye çıkardığı ücret zammı teklifini bugün yüzde 60 olarak yeniledi. Sosyal haklar için yıllık yüzde 80 olarak vermiş olduğu teklifi ise yüzde 85’e yükseltti.

DİSK Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş), öncekiler gibi bu zam teklifinin de kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu teklif, metal işçilerinin reel ücret kayıplarını gidermekten uzaktır. Bu teklif, metal işçilerinin sefalet koşullarında yaşaması ve çalışması demektir. En zor koşullarda, ölümüne çalışan metal işçilerinin bu zam oranını kabul etmesi beklenemez. Son günlerde yağmur gibi yağan zam dalgası karşısında bu ücret artışları ile yaşamak mümkün değildir.”

‘KAZANAN METAL İŞÇİLERİ OLACAK’

Birleşik Metal-İş’in açıklamasında, sürecin adım adım greve doğru gittiğine dikkat çekildi:

“Gelinen süreçte bıçak kemiğe dayanmış, hatta kemiği kesmeye başlamıştır. Genel Yönetim Kurulumuz, arabulucu raporunun sendikamıza ulaşmasından sonra grev kararlarını en kısa sürede alacaktır. Süreç adım adım greve doğru giderken, metal işçileri beklentilere uygun bir teklif verilene kadar mücadelelerini yükselterek sürdürecektir. Kazanan metal işçileri olacak.”

FABRİKALAR AYAKTA

Birleşik Metal-İş üyesi binlerce işçi, aylardır hem fabrikalarında hem de alanlarda eylemlerini sürdürüyor.

“Geçinemiyoruz!” diyen işçiler, 34 işyerinde Pazartesi ve Cuma günleri her vardiyada birer saat iş durduruyor.

Birçok kentte taleplerini kent meydanlarına da taşıyan işçiler, bugüne dek Tekirdağ Çorlu, Bursa Mudanya, Düzce ve İzmir’de kitlesel eylemler gerçekleştirdi. Birleşik Metal-İş Sendikası, yarın da Bilecik’te eylem yapacaklarını, eylemlerinin artarak süreceğini duyurdu.