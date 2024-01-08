Almanya'da kitlesel grev: Çiftçiler, makinistler...

Yayınlanma: 08.01.2024 - 13:10

Güncelleme: 08.01.2024 - 13:12

Almanya'da birçok sektörü kapsayan büyük bir grev dalgası hayatı olumsuz etkilemeye başlarken, ücretler ve çalışma koşulları konusunda işverenler ile sendikalar arasındaki anlaşmazlıklar devam etti.

Alman Makinistler Sendikası (GDL) ve Alman Çiftçiler Birliği (DBV), 2023 yılında Almanya’nın farklı eyaletlerinde Federal hükümetin politikalarını eleştirmek üzere düzenledikleri grevlerini sürdüreceklerini bildirdi.

GDL, Deutsche Bahn ile yapılan ücret artışı görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından üç ay içinde üçüncü kez grev kararı aldı.

GDL'den yapılan açıklamaya göre, enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak için Alman Demiryollarında çalışan makinistler 2 günlük uyarı grevine gidecek.

İş bırakma eyleminin yük trenlerinde 9 Ocak'ta yerel saat ile 18.00’de, yolcu trenlerinde de 10 Ocak'ta saat 02.00’de başlayacağı aktarılan açıklamaya göre, grev 12 Ocak saat 18.00'de sona erecek.

Açıklamada, GDL’nin Noel tatilinden sonra yeni yılda birkaç gün sürecek bir grev planladığını açıkladığı hatırlatılarak, Alman Demiryollarının Noel tatilinde grevi durdurmak için bir teklifte bulunmadığı bilgisi verildi.

Alman Demiryolları ise mahkemeye başvurarak söz konusu grevi durdurmaya çalışacağını açıkladı.

Alman Demiryollarının makinistleri 7 Aralık’ta toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ülke genelinde 24 saatlik uyarı grevine gitmişti.

Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık 555 euro zam ve enflasyonla mücadele için bir defaya mahsus 3 bin euroya kadar ödeme talep ediyor.

GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35'e düşürülmesini istiyor.

Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Partinin oluşturduğu hükümet, makinistlerin yanı sıra çiftçilerin greve gideceklerini ve traktörleriyle protesto düzenleyeceklerini açıklamasıyla yoğun baskı altında kaldı.

Alman çiftçiler, koalisyon hükümetinin mali durumunu düzeltmek amacıyla tarımsal sübvansiyonları aşamalı olarak kaldırma planlarına tepki olarak bugün erken saatlerde ülke çapındaki bir haftalık protestolarına başladı.

Çiftçiler, vergi indirimlerinin sona ermesinin çiftlikleri iflasa sürükleyeceği uyarısında bulunarak önümüzdeki hafta pazartesi gününe kadar ana trafik ve lojistik yollarını kapatacağını açıkladı.

DBV başkanı Joachim Rukwied, "O halde 8 Ocak'tan itibaren ülkenin daha önce hiç yaşamadığı bir şekilde her yerde olacağız" açıklamasında bulunarak "halktan anlayış" istemişti.

"Halkın büyük kesiminden aldığımız destek ve dayanışmayı kaybetmek istemiyoruz" diyen DBV Rukwied, çiftçilerin tarım sektörü için planlanan vergi artışlarını kabul etmeyeceğini söylemişti.

ÇİFTÇİLER EKONOMİ BAKANI HABECK'İN FERİBOTTAN İNMESİNE İZİN VERMEDİ

Almanya'da çiftçilerin, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'i protesto yöntemi tartışmalara yol açtı. Çiftçiler, tatilden dönen Habeck'in Kuzey Denizi kıyısındaki bir feribottan ana karaya çıkmasını engelledi. Habeck, geldiği adaya geri dönmek zorunda kalırken, polis çiftçileri biber gazı kullanarak dağıttı.

HÜKÜMET GERİ ADIM ATTI, SENDİKA YETERLİ BULMADI

Geçtiğimiz hafta çiftçilerden gelen tepki üzerine Alman hükümeti tarıma yönelik sübvansiyonları azaltma planlarını değiştirmek de dahil olmak üzere beklenmedik değişiklikler yapmaya itti.

Mahkeme kararıyla ertelenen 2024 bütçe taslağını tamamlamak için yarışan koalisyon hükümeti, çiftçilere tarımsal mazotta sağlanan vergi indiriminin aniden sona erdirilmek yerine, sübvansiyon bu yıl yüzde 40, 2025'te yüzde 30 oranında azaltılacak ve 2026'dan itibaren sonlandırılacağını açıkladı.

Hükümet ayrıca ormancılık ve tarıma yönelik taşıt vergisindeki ayrıcalıklı muameleyi kaldırma planlarından da vazgeçti.

Ancak DBV, değişikliklerin yeterli olmadığını ve bu haftaki protesto planlarına bağlı kaldığını söyledi