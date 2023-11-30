Metaverse’de arsa talebi yüzde 83 arttı
Petrol Ofisi iştiraki Petrolig, futbolseverlerin merakla beklediği yeni oyununu Metaverse evreninde hayata geçirdi. Petrolig Games Genel Müdürü Burçin Cafer ile Metaverse’nin potansiyeli ve bugününü konuştuk.
Dijital dönüşümle birlikte milyonların radarına giren Metaverse evreni, son zamanlarda gündemden düştü. Ancak bu evren büyümeye devam ediyor.
Son olarak Petrol Ofisi iştiraki Petrolig, futbolseverlerin merakla beklediği yeni oyununu Metaverse evreninde hayata geçirdi. Petrolig Games Genel Müdürü Burçin Cafer ile Metaverse’nin potansiyeli ve bugününü konuştuk.
DappRadar’ın raporuna göre 2023’ün ilk çeyreğinde metaverse arsa satışının yüzde 83 arttığını söyleyen Cafer, dünyada bu evrenin halen potansiyelini koruduğunu ve gerekli ilgiyi gördüğünü söyledi. 2030’a kadar 700 milyar dolara ulaşması beklenen Metaverse’yle ilgili yeni gelişmelerin geleceğini de belirtti.
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