MetroPOLL'den asgari ücret anketi: Yurttaş bu rakamı istiyor!

Yayınlanma: 06.12.2024 - 18:19

Güncelleme: 06.12.2024 - 18:19

Metropoll Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son anketlerinin sonucunu aktardı.

Bin 189 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette, yurttaşlara 'yeni asgari ücret beklentisi' soruldu.

21 bin, 25 bin, 30 bin ve 35 bin lira seçeneklerinin olduğu ankette, katılımcılar en çok 35 bin lira yanıtını verdi. Ankette ayrıca katılımcıların partilerine göre yanıtları da değerlendirildi.

Yüzde 33,5'in 35 bin lira yanıtını verdiği ankette, ikinci sırayı ise yüzde 32,5 ile 30 bin lira beklentisi oluşturdu. Anket yanıtları şu şekilde sıralandı:

21 bin TL: %5,4

25 bin TL: %22,9

30 bin TL: %32,5

35 bin TL: %33,5

Fikrim yok/Cevap yok: %5,7

İŞTE ANKET SONUÇLARI