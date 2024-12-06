Asgari ücret için geri sayım sürerken beklentiler neler? Komisyon 10 Aralık'ta toplanıyor!

'ASGARİ ÜCRET ADI ÜSTÜNE ASGARİDİR, YANİ BUNDAN DAHA ALTI OLMAZ''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada, ücretin belirlenirken bir denge aranacağının altını çizmiş, şimdiden bir rakam ifade etmenin doğru olmayacağını söylemişti. Yılmaz, "Asgari ücrette durum sadece kamu ile ilgili bir durum söz konusu değil. 3'lü bir mekanizma var. Ben şunun altını çizmek istiyorum; asgari ücret adı üstüne asgaridir, yani bundan daha altı olmaz. Önemli olan da bu çizgidir. 2023'ten yüzde 100'den fazla bir zam yapıldı. 2024'te de yaklaşık yüzde 50 civarında zam yapıldı. En az bunlar kadar da önemli olan bir kararla, asgari ücreti vergi haricinde tuttuk" ifadelerini kullanmıştı.