Mevduat faiz oranı ortalaması yüzde 16,94 oldu

19 Ekim 2022 Çarşamba, 14:23

Döviz piyasalarının dalgalı seyrini sürdürdüğü ve riskli yatırım araçlarının değer kaybettiği bir dönemde mevduat faizi, birikimleri risksiz bir yolla değerlendirmek için tercih edilirken, mevduat faizi ve katılım bankası kâr paylarına ilişkin veriler de birikim sahiplerinin ilgilendiği konular arasında yer aldı. Kredi danışmanlık hizmeti sağlayıcısı Hesapkurdu.com tarafından derlenen verilerde, mevduat faiz oranı piyasa ortalamasının eylül ayında önceki yıla kıyasla ortalama yüzde 0,18 azaldığı ve yüzde 16,94 olarak kaydedildiği görüldü. Yılın başından bugüne elde edilen verilerle hesaplanan yıllık ortalama yüzde 17 olurken, yüzde 16,02 olan 2021 ortalamasına kıyasla yüzde 6’lık bir artış gözlendi.

Mevduat faizi oranlarına ve katılım bankalarının kâr paylarına ilişkin son verileri değerlendiren Hesapkurdu.com Bankacılık İş Geliştirme Müdürü Orhun Çağlar Atilla, “30 Eylül 2020’de TL mevduatlara ödenen faiz ve kâr paylarından alınan vergi kesintisi oranların düşürüldü. Bu kapsamda yapılan güncellemeyle 6 aya kadar vadeli hesaplarda yapılan vergi kesintisi yüzde 5, 1 yıla kadar olan hesaplarda yüzde 3 ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 olarak belirlendi. Bu durum, ortalamaları da etkiliyor” dedi.

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANI ORTALAMASI AĞUSTOSTA

Hesapkurdu.com tarafından derlenen verilerde, en yüksek faiz oranı ortalamasının ağustos ayında kaydedildiği görüldü. yüzde 17,92 olarak gerçekleşen faiz oranı ortalamasının bir önceki yılın en yüksek ortalama değerine göre yüzdelik değişimi yüzde 3,94 oldu. Öte yandan katılım bankaları tarafından dağıtılan kâr payı oranlarının Ekim 2022 itibarıyla yüzde 15,6 ila yüzde 17,36 arasında değiştiği görüldü. 2021’de katılım bankası kâr payı oranlarının yüzde 14,19 ila yüzde 14,57 arasında seyrettiğini hatırlatan Orhun Çağlar Atilla, “2021’in ile Ekim 2022’nin en düşük değeri arasındaki fark yaklaşık yüzde 10’a karşılık geliyor. Vergi kesintisi oranlarında yapılan güncelleme de göz önüne alındığında mevduat faizleri daha az risk almak isteyen ve birikimine uzun bir süre dokunmamayı düşünen vatandaşlar için riskli varlıklara kıyasla düşük, fakat istikrarlı getirisini sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

KREDİ FAİZ/KÂR ORANLARINDAN HAREKETLE BELİRLENİYOR

Mevduat faizleri ve kâr payı oranlarının, temelde kredi faizleri ve kâr payı oranlarına paralel belirlendiğine dikkat çeken Hesapkurdu.com Bankacılık İş Geliştirme Müdürü Orhun Çağlar Atilla, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Bankalar mevduat toplamak için ödedikleri faize belirli bir kâr marjı ekleyerek kredi faiz oranlarını belirliyor. Mevduat oranları da bu kapsamda herhangi bir değer kaybı olmaması için enflasyona duyarlı olarak belirlenmeye çalışılıyor.”