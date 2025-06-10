Mevduat faiz oranları zirvede: 500 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor?

Türk Lirası’na geçişi teşvik eden ekonomi politikaları ve Merkez Bankası'nın faiz artırımları, yatırımcıları yeniden TL mevduat hesaplarına yönlendirdi. Yüksek kazanç arayanlar ise bankaların sunduğu faiz oranlarını yakından takip ediyor. Peki, 500 bin TL’lik vadeli mevduat için en yüksek faiz oranını hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar ve getiriler...

YATIRIMCILARA FAİZ FIRSATI Son aylarda hızla yükselen TL mevduat faizleri, özellikle yüklü birikime sahip olan tasarrufçular için dikkat çekici fırsatlar sunuyor. Mevduata yönelen yatırımcılar, cazip faiz oranları sayesinde kısa vadede kayda değer kazançlar elde edebiliyor.

FAİZ ORANLARI ZİRVEYE ÇIKTI Haziran ayına girilirken TL mevduat faizleri son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Faiz oranlarındaki bu artış, Türk Lirası'na olan ilgiyi daha da artırdı. Bankaların sunduğu yeni oranlar yatırımcılar tarafından büyük ilgi görüyor.

BANKALAR YÜZDE 53 FAİZ VERİYOR Haziran 2025 itibarıyla bankalarda 32 günlük vadeli mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranları yüzde 53 seviyelerine kadar yükseldi. Bu oranlara göre, 500 bin TL’lik birikimi olan bir yatırımcı 1 ay sonunda dikkat çeken bir kazanç elde edebiliyor.

500 BİN TL’NİN 1 AYLIK GETİRİSİ Vadeli hesap açmayı düşünenler için bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve 500 bin TL’nin 1 ayda sağlayacağı net getiri ile ilgili tüm ayrıntılar şu şekilde...

500 BİN TL VADELİ MEVDUAT HESABI GETİRİ HESAPLAMASI



İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 36,5

Yüzde 36,5 Net Kazanç: 13 bin 600 TL

13 bin 600 TL Vade Sonu: 513 bin 600 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 44

Yüzde 44 Net Kazanç: 14 bin 755 TL

14 bin 755 TL Vade Sonu: 514 bin 755 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 44

Yüzde 44 Net Kazanç: 16 bin 395 TL

16 bin 395 TL Vade Sonu: 516 bin 395 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: Yüzde 47

Yüzde 47 Net Kazanç: 15 bin 319 TL

15 bin 319 TL Vade Sonu: 515 bin 319 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 48,5

Yüzde 48,5 Net Kazanç: 18 bin 71 TL

18 bin 71 TL Vade Sonu: 518 bin 71 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 50

Yüzde 50 Net Kazanç: 18 bin 630 TL

18 bin 630 TL Vade Sonu: 518 bin 630 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 50,5

Yüzde 50,5 Net Kazanç: 18 bin 816 TL

18 bin 816 TL Vade Sonu: 518 bin 816 TL

HSBC Faiz Oranı: Yüzde 51

Yüzde 51 Net Kazanç: 19 bin 3 TL

19 bin 3 TL Vade Sonu: 519 bin 3 TL

ODEA BANK Faiz Oranı: Yüzde 52

Yüzde 52 Net Kazanç: 19 bin 743 TL

19 bin 743 TL Vade Sonu: 519 bin 743 TL

CEPTETEB Faiz Oranı: Yüzde 52

Yüzde 52 Net Kazanç: 17 bin 769 TL

17 bin 769 TL Vade Sonu: 517 bin 769 TL

FİBABANKA Faiz Oranı: Yüzde 52

Yüzde 52 Net Kazanç: 16 bin 782 TL

16 bin 782 TL Vade Sonu: 516 bin 782 TL