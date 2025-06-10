Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mevduat faiz oranları zirvede: 500 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor?
Paylaş

Mevduat faiz oranları zirvede: 500 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor?

10.06.2025 11:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Mevduat faiz oranları zirvede: 500 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor?

500 bin TL vadeli mevduat ne kadar kazandırıyor? Hangi banka en yüksek faiz oranını veriyor? TL’ye geçişi teşvik eden adımların ardından yatırımcılar en cazip faiz oranlarını araştırıyor. Peki en yüksek faiz oranını hangi bankalar veriyor? İşte ayrıntılar...

Mevduat faiz oranları zirvede: 500 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor?
Türk Lirası’na geçişi teşvik eden ekonomi politikaları ve Merkez Bankası'nın faiz artırımları, yatırımcıları yeniden TL mevduat hesaplarına yönlendirdi. Yüksek kazanç arayanlar ise bankaların sunduğu faiz oranlarını yakından takip ediyor. Peki, 500 bin TL’lik vadeli mevduat için en yüksek faiz oranını hangi banka veriyor? İşte güncel oranlar ve getiriler...
Mevduat faiz oranları zirvede: 500 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor?

YATIRIMCILARA FAİZ FIRSATI

Son aylarda hızla yükselen TL mevduat faizleri, özellikle yüklü birikime sahip olan tasarrufçular için dikkat çekici fırsatlar sunuyor. Mevduata yönelen yatırımcılar, cazip faiz oranları sayesinde kısa vadede kayda değer kazançlar elde edebiliyor.
Mevduat faiz oranları zirvede: 500 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor?

FAİZ ORANLARI ZİRVEYE ÇIKTI

Haziran ayına girilirken TL mevduat faizleri son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Faiz oranlarındaki bu artış, Türk Lirası'na olan ilgiyi daha da artırdı. Bankaların sunduğu yeni oranlar yatırımcılar tarafından büyük ilgi görüyor.
Mevduat faiz oranları zirvede: 500 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor?

BANKALAR YÜZDE 53 FAİZ VERİYOR

Haziran 2025 itibarıyla bankalarda 32 günlük vadeli mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranları yüzde 53 seviyelerine kadar yükseldi. Bu oranlara göre, 500 bin TL’lik birikimi olan bir yatırımcı 1 ay sonunda dikkat çeken bir kazanç elde edebiliyor.
Mevduat faiz oranları zirvede: 500 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor?

500 BİN TL’NİN 1 AYLIK GETİRİSİ

Vadeli hesap açmayı düşünenler için bankaların sunduğu güncel faiz oranları ve 500 bin TL’nin 1 ayda sağlayacağı net getiri ile ilgili tüm ayrıntılar şu şekilde...
Mevduat faiz oranları zirvede: 500 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor?

500 BİN TL VADELİ MEVDUAT HESABI GETİRİ HESAPLAMASI


Mevduat faiz oranları zirvede: 500 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor?

İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 36,5
  • Net Kazanç: 13 bin 600 TL
  • Vade Sonu: 513 bin 600 TL
Mevduat faiz oranları zirvede: 500 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor?

GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 44
  • Net Kazanç: 14 bin 755 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 755 TL
Mevduat faiz oranları zirvede: 500 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor?

ENPARA.COM

  • Faiz Oranı: Yüzde 44
  • Net Kazanç: 16 bin 395 TL
  • Vade Sonu: 516 bin 395 TL
Mevduat faiz oranları zirvede: 500 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor?

ON DİJİTAL BANKACILIK

  • Faiz Oranı: Yüzde 47
  • Net Kazanç: 15 bin 319 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 319 TL
Mevduat faiz oranları zirvede: 500 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor?

GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 48,5
  • Net Kazanç: 18 bin 71 TL
  • Vade Sonu: 518 bin 71 TL
Mevduat faiz oranları zirvede: 500 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor?

DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 50
  • Net Kazanç: 18 bin 630 TL
  • Vade Sonu: 518 bin 630 TL
Mevduat faiz oranları zirvede: 500 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor?

QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 50,5
  • Net Kazanç: 18 bin 816 TL
  • Vade Sonu: 518 bin 816 TL
Mevduat faiz oranları zirvede: 500 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor?

HSBC

  • Faiz Oranı: Yüzde 51
  • Net Kazanç: 19 bin 3 TL
  • Vade Sonu: 519 bin 3 TL
Mevduat faiz oranları zirvede: 500 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor?

ODEA BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 52
  • Net Kazanç: 19 bin 743 TL
  • Vade Sonu: 519 bin 743 TL
Mevduat faiz oranları zirvede: 500 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor?

CEPTETEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 52
  • Net Kazanç: 17 bin 769 TL
  • Vade Sonu: 517 bin 769 TL
Mevduat faiz oranları zirvede: 500 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor?

FİBABANKA

  • Faiz Oranı: Yüzde 52
  • Net Kazanç: 16 bin 782 TL
  • Vade Sonu: 516 bin 782 TL
Mevduat faiz oranları zirvede: 500 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor?

ALTERNATİF BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 53
  • Net Kazanç: 18 bin 621 TL
  • Vade Sonu: 518 bin 621 TL 
İlgili Konular: #Mevduat #TL mevduatları #Mevduat faizi #aylık mevduat