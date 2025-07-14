Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

Mevduat faizlerinde yaşanan yükseliş, yatırımcıların yeniden bu alana yönelmesine neden oldu. Merkez Bankası'nın temmuz ayında açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalarda oluşan beklentiler, bankaların sunduğu faiz oranlarını doğrudan etkiliyor. Kısa vadeli mevduat hesapları yatırımcılar arasında öne çıkarken, bankalar arası faiz farkları dikkat çekiyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ MEVDUAT PİYASASINI ŞEKİLLENDİRİYOR 24 Temmuz'da açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı, yatırım çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Politika faizinde olası bir değişiklik, mevduat getirilerini doğrudan etkileyebileceği için yatırımcılar yeni faiz oranlarına odaklanmış durumda. Ekonomistler, temmuz toplantısında faiz indirimi ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.

250 BİN TL MEVDUAT İÇİN GÜNCEL FAİZ ORANLARI ARAŞTIRILIYOR Mevduat hesaplarına olan ilgi artarken, bankaların sunduğu oranlar yatırımcılar tarafından yakından inceleniyor. Özellikle 250 bin TL birikimi olanlar, kısa vadede ne kadar getiri elde edebileceklerini bankalara göre karşılaştırıyor. Bankalar arasındaki faiz oranı farklılıkları, yatırımcılara cazip seçenekler sunuyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ HANGİ BANKADA? Yatırımcılar, en yüksek faiz oranını sunan bankaları belirlemek için karşılaştırmalı listelere yöneliyor. Hazırlanan güncel tablo, bankaların sunduğu faiz oranlarını ve bu oranlara karşılık gelen yaklaşık getirileri ortaya koyuyor.

İşte banka banka sunulan en yüksek mevduat faiz oranları ve getiri hesaplamaları:

250 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 37

Yüzde 37 Net Kazanç: 6 bin 690 TL

6 bin 690 TL Vade Sonu: 256 bin 690 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 42

Yüzde 42 Net Kazanç: 6 bin 683 TL

6 bin 683 TL Vade Sonu: 256 bin 683 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Yüzde 43,5 Net Kazanç: 7 bin 866 TL

7 bin 866 TL Vade Sonu: 257 bin 866 TL

HAYAT FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 46,43

Yüzde 46,43 Net Kazanç: 8 bin 534 TL

8 bin 534 TL Vade Sonu: 258 bin 534 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 46,5

Yüzde 46,5 Net Kazanç: 8 bin 408 TL

8 bin 408 TL Vade Sonu: 258 bin 408 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 47,5

Yüzde 47,5 Net Kazanç: 8 bin 589 TL

8 bin 589 TL Vade Sonu: 258 bin 589 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 48

Yüzde 48 Net Kazanç: 7 bin 638 TL

7 bin 638 TL Vade Sonu: 257 bin 638 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 48,25

Yüzde 48,25 Net Kazanç: 8 bin 725 TL

8 bin 725 TL Vade Sonu: 258 bin 725 TL

HSBC Faiz Oranı: Yüzde 49

Yüzde 49 Net Kazanç: 7 bin 797 TL

7 bin 797 TL Vade Sonu: 257 bin 797 TL

CEPTETEB Faiz Oranı: Yüzde 49

Yüzde 49 Net Kazanç: 9 bin 14 TL

9 bin 14 TL Vade Sonu: 259 bin 14 TL

YAPI KREDİ Faiz Oranı: Yüzde 49

Yüzde 49 Net Kazanç: 9 bin 14 TL

9 bin 14 TL Vade Sonu: 259 bin 14 TL

ODEA BANK Faiz Oranı: Yüzde 50

Yüzde 50 Net Kazanç: 7 bin 752 TL

7 bin 752 TL Vade Sonu: 257 bin 752 TL

FİBABANKA Faiz Oranı: Yüzde 51

Yüzde 51 Net Kazanç: 7 bin 511 TL

7 bin 511 TL Vade Sonu: 257 bin 511 TL

ALTERNATİF BANK Faiz Oranı: Yüzde 52

Yüzde 52 Net Kazanç: 8 bin 161 TL

8 bin 161 TL Vade Sonu: 258 bin 161 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: Yüzde 53

Yüzde 53 Net Kazanç: 8 bin 201 TL

8 bin 201 TL Vade Sonu: 258 bin 201 TL