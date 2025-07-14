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Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?
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Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

14.07.2025 12:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

Mevduat faizlerindeki artış yatırımcıların ilgisini yeniden bankalara yönlendirdi. Temmuz ayında açıklanacak faiz kararı öncesi bankaların sunduğu oranlar dikkat çekiyor. Kısa vadeli birikimlerini değerlendirmek isteyenler en yüksek faiz veren bankaları araştırıyor. Peki 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte ayrıntılar...

Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

Mevduat faizlerinde yaşanan yükseliş, yatırımcıların yeniden bu alana yönelmesine neden oldu. Merkez Bankası'nın temmuz ayında açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalarda oluşan beklentiler, bankaların sunduğu faiz oranlarını doğrudan etkiliyor. Kısa vadeli mevduat hesapları yatırımcılar arasında öne çıkarken, bankalar arası faiz farkları dikkat çekiyor.

Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

FAİZ BEKLENTİLERİ MEVDUAT PİYASASINI ŞEKİLLENDİRİYOR

24 Temmuz'da açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı, yatırım çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Politika faizinde olası bir değişiklik, mevduat getirilerini doğrudan etkileyebileceği için yatırımcılar yeni faiz oranlarına odaklanmış durumda. Ekonomistler, temmuz toplantısında faiz indirimi ihtimalini de göz önünde bulunduruyor.

Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

250 BİN TL MEVDUAT İÇİN GÜNCEL FAİZ ORANLARI ARAŞTIRILIYOR

Mevduat hesaplarına olan ilgi artarken, bankaların sunduğu oranlar yatırımcılar tarafından yakından inceleniyor. Özellikle 250 bin TL birikimi olanlar, kısa vadede ne kadar getiri elde edebileceklerini bankalara göre karşılaştırıyor. Bankalar arasındaki faiz oranı farklılıkları, yatırımcılara cazip seçenekler sunuyor.

Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ HANGİ BANKADA?

Yatırımcılar, en yüksek faiz oranını sunan bankaları belirlemek için karşılaştırmalı listelere yöneliyor. Hazırlanan güncel tablo, bankaların sunduğu faiz oranlarını ve bu oranlara karşılık gelen yaklaşık getirileri ortaya koyuyor.

Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

İşte banka banka sunulan en yüksek mevduat faiz oranları ve getiri hesaplamaları:

Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

250 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 37
  • Net Kazanç: 6 bin 690 TL
  • Vade Sonu: 256 bin 690 TL
Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 42
  • Net Kazanç: 6 bin 683 TL
  • Vade Sonu: 256 bin 683 TL
Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

ENPARA.COM

  • Faiz Oranı: Yüzde 43,5
  • Net Kazanç: 7 bin 866 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 866 TL
Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

HAYAT FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 46,43
  • Net Kazanç: 8 bin 534 TL
  • Vade Sonu: 258 bin 534 TL
Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 46,5
  • Net Kazanç: 8 bin 408 TL
  • Vade Sonu: 258 bin 408 TL

 

Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

ZİRAAT BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 47,5
  • Net Kazanç: 8 bin 589 TL
  • Vade Sonu: 258 bin 589 TL
Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 48
  • Net Kazanç: 7 bin 638 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 638 TL
Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 48,25
  • Net Kazanç: 8 bin 725 TL
  • Vade Sonu: 258 bin 725 TL
Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

HSBC

  • Faiz Oranı: Yüzde 49
  • Net Kazanç: 7 bin 797 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 797 TL
Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

CEPTETEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 49
  • Net Kazanç: 9 bin 14 TL
  • Vade Sonu: 259 bin 14 TL
Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

YAPI KREDİ

  • Faiz Oranı: Yüzde 49
  • Net Kazanç: 9 bin 14 TL
  • Vade Sonu: 259 bin 14 TL
Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

ODEA BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 50
  • Net Kazanç: 7 bin 752 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 752 TL

 

Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

FİBABANKA

  • Faiz Oranı: Yüzde 51
  • Net Kazanç: 7 bin 511 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 511 TL
Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

ALTERNATİF BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 52
  • Net Kazanç: 8 bin 161 TL
  • Vade Sonu: 258 bin 161 TL
Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

ON DİJİTAL BANKACILIK

  • Faiz Oranı: Yüzde 53
  • Net Kazanç: 8 bin 201 TL
  • Vade Sonu: 258 bin 201 TL
Mevduat faizi arttı: 250 bin TL'nin aylık getirisi belli ne kadar?

Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

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