Mevduat faizi yükseliyor: Politika faizini aştı!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 13:14

Güncelleme: 24.03.2025 - 13:14

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı önlemler ve nisan ayında faiz indirimi yapılmayacağına dair beklentiler mevduat faizlerinde artışa yol açtı. TL mevduat faizi yüzde 45'e yaklaşırken politika faizini de geçti.

TCMB'nin önlemleri ve Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası 32 gün vadeli TL mevduat faizleri yüksek hacimli yatırımlarda yüzde 45-47 arasında değişiyor. Geçen hafta ise bu oranlar yüzde 42,5 civarındaydı. 50 bin lira üzerindeki mevduatlara ise faiz yüzde 44,5’e çıktı.

TASARRUFLARIN TL'DE KALMASI HEDEFLENİYOR

Diğer vadelerde faiz oranlarında değişiklik olmadı ve genellikle yüzde 41-42,5 arasında kaldı. Yüksek faiz oranları dövize yönelmesi olası tasarrufların TL'de kalmasını sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca 1 Şubat'ta yükseltilen stopaj oranlarında indirim yapılması planlanıyor.