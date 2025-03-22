Yayınlanma: 22.03.2025 - 14:28

Güncelleme: 22.03.2025 - 14:28

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2025 yılına ilişkin toplantı takvimi belli oldu. Bu yıl, önceki yıllardan farklı olarak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantıları 12 yerine 8 kez gerçekleştirilecek. Ayrıca TCMB, 2025 yılı boyunca 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu yayımlamayı hedefliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman? Yılın üçüncü PPK toplantısı ne zaman olacak?

MERKEZ BANKASI NİSAN AYI TOPLANTISI NE ZAMAN?

2025 yılı için açıklanan takvime göre, Merkez Bankası'nın üçüncü Para Politikası Kurulu toplantısı 17 Nisan’da gerçekleştirilecek. Mayıs ayında ise herhangi bir toplantı planlanmıyor. Kurul toplantısının ardından alınacak kararlar, aynı gün saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılacak.

SON TOPLANTIDA FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayında politika faizini 250 baz puanlık indirimle yüzde 45’ten yüzde 42,5’e düşürdü.



