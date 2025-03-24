Merkez Bankası'ndan 18 yıl sonra bir ilk: Likidite senedi için ihale açıldı!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 11:03

Güncelleme: 24.03.2025 - 12:35

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bir ay vadeli 50 milyar lira tutarında likidite senedi için ihale açtığını duyurdu. Buna göre, 50 milyar lira tutarında TRM240425T14 ISIN kodlu kağıt için ihaleye çıkıldı. Yarın valörlü tahvil için teklifler saat 11.00-11.45 arasında alınacak.

18 YIL SONRA BİR İLK

TCMB cuma günü vadesi 91 güne kadar likidite senetleri ihraç edileceğini duyurmuştu. Merkez Bankası döviz alımları sebebiyle piyasada kalan fazla TL likiditenin çekilmesini hedefleyen bu uygulamaya daha önce son olarak Temmuz 2007'de başvuruda bulunmuştu. Likidite senetleri ihalelerine Merkez Bankası ile Açık Piyasa İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi imzalamış olan bankalar ve aracı kurumlar katılabiliyor.

LİKİDİTE SENEDİ NEDİR?

Likidite senetleri, merkez bankalarının piyasadaki fazla likiditeyi çekmek amacıyla kısa vadeli ihraç ettiği menkul kıymetlerdir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 91 güne kadar vadeli senetler ihraç edebilir ve bu senetler ikincil piyasada alınıp satılabilir. Likidite senetleri, para politikasını etkinleştirmek ve piyasada denge sağlamak için kullanılır.