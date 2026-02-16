Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mevduat faizinde en yüksek getiri hangi bankada? 1 milyon TL'nin 32 günlük kazancı netleşti!
16.02.2026 10:29:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Birikimlerini vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler için kazanç tablosu netleşti. Mevduat faizlerinde yaşanan güncellemelerle birlikte en yüksek getiriyi hangi banka veriyor? 1 milyon TL'nin 32 günde sağladığı net faiz geliri kaç TL oldu? İşte banka banka yeni faiz oranları ve getiri hesaplamaları...

Tasarruflarını güvenli bir şekilde değerlendirmek ve düzenli faiz geliri elde etmek isteyenler için vadeli mevduat hesapları yeniden öne çıktı. Finans kuruluşları arasındaki rekabet, oranlarda dikkat çekici değişimlere yol açtı.

İşte 1 milyon TL için 32 günlük vade sonunda oluşan net getiri tablosu:

ŞEKERBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 37
  • Net Kazanç: 26 bin 761 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 761 TL
HALKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 37
  • Net Kazanç: 26 bin 761 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 26 bin 761 TL
İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 37,5
  • Net Kazanç: 27 bin 123 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 123 TL

 

GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 38,5
  • Net Kazanç: 27 bin 846 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 846 TL
AKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 28 bin 208 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL
ENPARA.COM

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 28 bin 208 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL
GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 28 bin 208 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL
ODEA BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 28 bin 208 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL
ZİRAAT DİNAMİK

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 28 bin 208 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 208 TL
HAYAT FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 39,44
  • Net Kazanç: 28 bin 526 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 526 TL
ZİRAAT BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 40
  • Net Kazanç: 28 bin 931 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 28 bin 931 TL
İNG

  • Faiz Oranı: Yüzde 40
  • Net Kazanç: 29 bin 340 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 340 TL
DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 41
  • Net Kazanç: 29 bin 654 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 654 TL
QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 41
  • Net Kazanç: 29 bin 654 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 29 bin 654 TL
HSBC

  • Faiz Oranı: Yüzde 42,5
  • Net Kazanç: 31 bin 201 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 201 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK

  • Faiz Oranı: Yüzde 43
  • Net Kazanç: 31 bin 574 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 574 TL
TEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 43
  • Net Kazanç: 31 bin 574 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 31 bin 574 TL
YAPI KREDİ

  • Faiz Oranı: Yüzde 43
  • Net Kazanç: 27 bin 785 TL
  • Vade Sonu Tutar: 1 milyon 27 bin 785 TL
