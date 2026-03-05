Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mevduat faizinde en yüksek getiri hangi bankada? 500 bin TL'nin 32 günlük kazancı netleşti!
5.03.2026 12:00:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Birikimlerini vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler için kazanç tablosu netleşti. Mevduat faizlerinde yaşanan güncellemelerle birlikte en yüksek getiriyi hangi banka veriyor? 500 bin TL'nin 32 günde sağladığı net faiz geliri kaç TL oldu? İşte banka banka yeni faiz oranları...

Tasarruflarını güvenli bir şekilde değerlendirmek ve düzenli faiz geliri elde etmek isteyenler için vadeli mevduat hesapları yeniden öne çıktı. Finans kuruluşları arasındaki rekabet, oranlarda dikkat çekici değişimlere yol açtı.

İşte 500 bin TL için 32 günlük vade sonunda oluşan net getiri tablosu:

500 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12 bin 658 TL

Vade Sonu: 512 bin 658 TL

ENPARA.COM

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 13 bin 381 TL

Vade Sonu: 513 bin 381 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 13 bin 381 TL

Vade Sonu: 513 bin 381 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 37,5

Net Kazanç: 13 bin 562 TL

Vade Sonu: 513 bin 562 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14 bin 104 TL

Vade Sonu: 514 bin 104 TL

ZİRAAT DİNAMİK

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14 bin 104 TL

Vade Sonu: 514 bin 104 TL

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14 bin 104 TL

Vade Sonu: 514 bin 104 TL

ODEA BANK

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 14 bin 104 TL

Vade Sonu: 514 bin 104 TL

HAYAT FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 39,51

Net Kazanç: 14 bin 289 TL

Vade Sonu: 514 bin 289 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 39,75

Net Kazanç: 14 bin 375 TL

Vade Sonu: 514 bin 375 TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 14 bin 466 TL

Vade Sonu: 514 bin 466 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 40,25

Net Kazanç: 14 bin 556 TL

Vade Sonu: 514 bin 556 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: Yüzde 40,25

Net Kazanç: 14 bin 556 TL

Vade Sonu: 514 bin 556 TL

Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

