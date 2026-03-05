Mevduat faizinde en yüksek getiri hangi bankada? 500 bin TL'nin 32 günlük kazancı netleşti!

Tasarruflarını güvenli bir şekilde değerlendirmek ve düzenli faiz geliri elde etmek isteyenler için vadeli mevduat hesapları yeniden öne çıktı. Finans kuruluşları arasındaki rekabet, oranlarda dikkat çekici değişimlere yol açtı.
İşte 500 bin TL için 32 günlük vade sonunda oluşan net getiri tablosu:
500 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 12 bin 658 TL
Vade Sonu: 512 bin 658 TL
ENPARA.COM
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 13 bin 381 TL
Vade Sonu: 513 bin 381 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 13 bin 381 TL
Vade Sonu: 513 bin 381 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 37,5
Net Kazanç: 13 bin 562 TL
Vade Sonu: 513 bin 562 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 14 bin 104 TL
Vade Sonu: 514 bin 104 TL
ZİRAAT DİNAMİK
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 14 bin 104 TL
Vade Sonu: 514 bin 104 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 14 bin 104 TL
Vade Sonu: 514 bin 104 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 14 bin 104 TL
Vade Sonu: 514 bin 104 TL
HAYAT FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 39,51
Net Kazanç: 14 bin 289 TL
Vade Sonu: 514 bin 289 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 39,75
Net Kazanç: 14 bin 375 TL
Vade Sonu: 514 bin 375 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 14 bin 466 TL
Vade Sonu: 514 bin 466 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 40,25
Net Kazanç: 14 bin 556 TL
Vade Sonu: 514 bin 556 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: Yüzde 40,25
Net Kazanç: 14 bin 556 TL
Vade Sonu: 514 bin 556 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.