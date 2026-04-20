Mevduat faizinde en yüksek getiri hangi bankada? 500 bin TL'nin 32 günlük kazancı netleşti
20.04.2026 11:58:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Birikimlerini vadeli mevduatta değerlendirmek isteyenler için kazanç tablosu netleşti. Mevduat faizlerinde yaşanan güncellemelerle birlikte en yüksek getiriyi hangi banka veriyor? 500 bin TL'nin 32 günde sağladığı net faiz geliri kaç TL oldu? İşte banka banka güncel faiz oranları...

Tasarruflarını güvenli bir şekilde değerlendirmek ve düzenli faiz geliri elde etmek isteyen yatırımcılar için vadeli mevduat hesapları yeniden öne çıktı. Finans kuruluşları arasındaki rekabet, faiz oranlarında dikkat çekici değişimlere yol açtı.

Özellikle piyasadaki makroekonomik gelişmeleri yakından takip eden ve yatırımlarını enflasyona karşı korumak isteyenler için 32 günlük mevduat faiz oranları en sık araştırılan konuların başında geliyor. Bankaların yeni müşteri kazanım kampanyaları ve güncel para politikası adımlarıyla birlikte, 500 bin TL'nin aylık getirisi yatırımcılar için kritik bir referans noktası haline geldi.

İşte 500 bin TL için 32 günlük vade sonunda oluşan net getiri tablosu:

500 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

HALKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 35
  • Net Kazanç: 12 bin 658 TL
  • Vade Sonu: 512 bin 658 TL
ZİRAAT KATILIM

  • Faiz Oranı: Yüzde 36
  • Net Kazanç: 10 bin 598 TL
  • Vade Sonu: 510 bin 598 TL
ŞEKERBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 37
  • Net Kazanç: 13 bin 381 TL
  • Vade Sonu: 513 bin 381 TL
ENPARA.COM

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 14 bin 104 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 104 TL
İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 39,5
  • Net Kazanç: 14 bin 285 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 285 TL
ING BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 40
  • Net Kazanç: 14 bin 466 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 466 TL
DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 41
  • Net Kazanç: 15 bin 42 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 42 TL
N KOLAY

  • Faiz Oranı: Yüzde 41
  • Net Kazanç: 15 bin 505 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 505 TL
GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 41,5
  • Net Kazanç: 15 bin 8 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 8 TL
AKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 42
  • Net Kazanç: 15 bin 415 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 415 TL
GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 42
  • Net Kazanç: 15 bin 189 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 189 TL
ZİRAAT DİNAMİK

  • Faiz Oranı: Yüzde 42
  • Net Kazanç: 15 bin 189 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 189 TL
HAYAT FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 42,3
  • Net Kazanç: 15 bin 298 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 298 TL
ODEA BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 42,5
  • Net Kazanç: 15 bin 370 TL
  • Vade Sonu: 515 bin 370 TL
YAPI KREDİ

  • Faiz Oranı: Yüzde 43
  • Net Kazanç: 13 bin 893 TL
  • Vade Sonu: 513 bin 893 TL
QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 44,25
  • Net Kazanç: 14 bin 82 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 82 TL
ALTERNATİF BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 14 bin 90 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 90 TL
TEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 14 bin 880 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 880 TL
ANADOLUBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 14 bin 880 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 880 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 16 bin 533 TL
  • Vade Sonu: 516 bin 533 TL
TÜRK TİCARET BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 45,25
  • Net Kazanç: 14 bin 964 TL
  • Vade Sonu: 514 bin 964 TL
FİBABANKA

  • Faiz Oranı: Yüzde 46
  • Net Kazanç: 16 bin 907 TL
  • Vade Sonu: 516 bin 907 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

