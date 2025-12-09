Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?
Paylaş

Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

9.12.2025 10:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası’nın faiz kararı yaklaşırken bankaların mevduat faiz oranlarına yönelik ilgi artıyor. Yatırımcılar, kritik toplantı öncesi en avantajlı mevduat seçeneklerini araştırıyor. Bankaların sunduğu güncel faiz teklifleri yakından takip ediliyor. Peki 250 bin TL'lik birikim için en yüksek faizi hangi banka veriyor? Yatırımcılar için en kârlı seçenek hangisi? İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları...

Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı yaklaşırken bankaların mevduat faizleri yeniden yatırımcıların odağına girdi. Para Politikası Kurulu’nun 11 Aralık’ta yapacağı toplantıda faiz indirimi yönünde adım atması beklenirken, tasarruf sahipleri bankaların sunduğu mevduat seçeneklerini karşılaştırıyor.

Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Kritik toplantı öncesi en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankaların verdiği ve tasarruf sahiplerinin aylık kazancının ne olacağı soruları öne çıkıyor. Özellikle 250 bin TL için hesaplanan aylık getiri rakamları merak edilirken, bankaların güncel mevduat faizleri yakından takip ediliyor.

Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Yatırımcıların yönelimi artarken, bankaların sunduğu faiz oranları ve 250 bin TL üzerinden hesaplanan kazanç tabloları da gündemdeki yerini koruyor.

Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

250 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

VAKIFBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 23
  • Net Kazanç: 4 bin 159 TL
  • Vade Sonu: 254 bin 159 TL
Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

HALKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 34
  • Net Kazanç: 6 bin 148 TL
  • Vade Sonu: 256 bin 148 TL
Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ŞEKERBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 37
  • Net Kazanç: 6 bin 690 TL
  • Vade Sonu: 256 bin 690 TL
Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ENPARA.COM

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 7 bin 52 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 52 TL
Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 39
  • Net Kazanç: 7 bin 52 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 52 TL
Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 40
  • Net Kazanç: 6 bin 365 TL
  • Vade Sonu: 256 bin 365 TL
Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 40,5
  • Net Kazanç: 7 bin 323 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 323 TL
Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

AKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 41
  • Net Kazanç: 7 bin 414 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 414 TL
Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ZİRAAT BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 41
  • Net Kazanç: 7 bin 414 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 414 TL
Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

HAYAT FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 41,29
  • Net Kazanç: 7 bin 466 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 466 TL
Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 41,75
  • Net Kazanç: 6 bin 643 TL
  • Vade Sonu: 256 bin 643 TL
Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 42
  • Net Kazanç: 7 bin 595 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 595 TL
Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ODEA BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 6 bin 965 TL
  • Vade Sonu: 256 bin 965 TL
Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

HSBC

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 6 bin 954 TL
  • Vade Sonu: 256 bin 954 TL
Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

YAPI KREDİ

  • Faiz Oranı: Yüzde 45
  • Net Kazanç: 7 bin 275 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 275 TL
Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

FİBABANKA

  • Faiz Oranı: Yüzde 46
  • Net Kazanç: 6 bin 763 TL
  • Vade Sonu: 256 bin 763 TL
Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ING BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 46
  • Net Kazanç: 7 bin 439 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 439 TL
Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

TEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 46
  • Net Kazanç: 7 bin 439 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 439 TL
Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

CEPTETEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 46
  • Net Kazanç: 7 bin 439 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 439 TL
Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ON DİJİTAL BANKACILIK

  • Faiz Oranı: Yüzde 46
  • Net Kazanç: 7 bin 101 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 101 TL
Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

ALTERNATİF BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 46,5
  • Net Kazanç: 7 bin 201 TL
  • Vade Sonu: 257 bin 201 TL
Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

İlgili Konular: #Mevduat #TL mevduatları #vadeli mevduat #Mevduat faizi #aylık mevduat