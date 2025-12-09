Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Kritik toplantı öncesi en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankaların verdiği ve tasarruf sahiplerinin aylık kazancının ne olacağı soruları öne çıkıyor. Özellikle 250 bin TL için hesaplanan aylık getiri rakamları merak edilirken, bankaların güncel mevduat faizleri yakından takip ediliyor.