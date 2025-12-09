Mevduat faizinde rekabet kızıştı: 250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı yaklaşırken bankaların mevduat faizleri yeniden yatırımcıların odağına girdi. Para Politikası Kurulu’nun 11 Aralık’ta yapacağı toplantıda faiz indirimi yönünde adım atması beklenirken, tasarruf sahipleri bankaların sunduğu mevduat seçeneklerini karşılaştırıyor.
Kritik toplantı öncesi en yüksek mevduat faiz oranlarını hangi bankaların verdiği ve tasarruf sahiplerinin aylık kazancının ne olacağı soruları öne çıkıyor. Özellikle 250 bin TL için hesaplanan aylık getiri rakamları merak edilirken, bankaların güncel mevduat faizleri yakından takip ediliyor.
Yatırımcıların yönelimi artarken, bankaların sunduğu faiz oranları ve 250 bin TL üzerinden hesaplanan kazanç tabloları da gündemdeki yerini koruyor.
250 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
VAKIFBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 23
- Net Kazanç: 4 bin 159 TL
- Vade Sonu: 254 bin 159 TL
HALKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 34
- Net Kazanç: 6 bin 148 TL
- Vade Sonu: 256 bin 148 TL
ŞEKERBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 37
- Net Kazanç: 6 bin 690 TL
- Vade Sonu: 256 bin 690 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 7 bin 52 TL
- Vade Sonu: 257 bin 52 TL
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 39
- Net Kazanç: 7 bin 52 TL
- Vade Sonu: 257 bin 52 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 40
- Net Kazanç: 6 bin 365 TL
- Vade Sonu: 256 bin 365 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 40,5
- Net Kazanç: 7 bin 323 TL
- Vade Sonu: 257 bin 323 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 41
- Net Kazanç: 7 bin 414 TL
- Vade Sonu: 257 bin 414 TL
ZİRAAT BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 41
- Net Kazanç: 7 bin 414 TL
- Vade Sonu: 257 bin 414 TL
HAYAT FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 41,29
- Net Kazanç: 7 bin 466 TL
- Vade Sonu: 257 bin 466 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 41,75
- Net Kazanç: 6 bin 643 TL
- Vade Sonu: 256 bin 643 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 42
- Net Kazanç: 7 bin 595 TL
- Vade Sonu: 257 bin 595 TL
ODEA BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 45
- Net Kazanç: 6 bin 965 TL
- Vade Sonu: 256 bin 965 TL
HSBC
- Faiz Oranı: Yüzde 45
- Net Kazanç: 6 bin 954 TL
- Vade Sonu: 256 bin 954 TL
YAPI KREDİ
- Faiz Oranı: Yüzde 45
- Net Kazanç: 7 bin 275 TL
- Vade Sonu: 257 bin 275 TL
FİBABANKA
- Faiz Oranı: Yüzde 46
- Net Kazanç: 6 bin 763 TL
- Vade Sonu: 256 bin 763 TL
ING BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 46
- Net Kazanç: 7 bin 439 TL
- Vade Sonu: 257 bin 439 TL
TEB
- Faiz Oranı: Yüzde 46
- Net Kazanç: 7 bin 439 TL
- Vade Sonu: 257 bin 439 TL
CEPTETEB
- Faiz Oranı: Yüzde 46
- Net Kazanç: 7 bin 439 TL
- Vade Sonu: 257 bin 439 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
- Faiz Oranı: Yüzde 46
- Net Kazanç: 7 bin 101 TL
- Vade Sonu: 257 bin 101 TL
ALTERNATİF BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 46,5
- Net Kazanç: 7 bin 201 TL
- Vade Sonu: 257 bin 201 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.