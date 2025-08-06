Mevduat faizleri güncellendi: 150 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e indirmesinin ardından, bankalar da hem kredi hem mevduat faiz oranlarını düşürmeye başladı. Daha önce yüzde 48-50 aralığında olan yıllık mevduat faizleri, yeni karar sonrası yüzde 38-49 seviyelerine geriledi.

STOPAJ ARTIŞI YATIRIMCILARI ETKİLİYOR Mevduat faizlerindeki bu gerilemeye ek olarak stopaj oranlarındaki artış da yatırımcıların ilgisini azaltabilir. Özellikle 150 bin TL ve üzeri tasarruflara sahip bireyler için yeni oranlar, alternatif yatırım araçlarına yönelme ihtimalini artırıyor. Yatırımcılar, düşük faiz ve yüksek kesinti karşısında stratejilerini gözden geçiriyor.

YENİ STOPAJ ORANLARI BELLİ OLDU Stopajla ilgili düzenlemelerin detayları netleşti. 1 Ağustos 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni uygulamaya göre: 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17,5’e çıktı.

1 yıla kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 12’den yüzde 15’e yükseldi.

9 Temmuz 2025 sonrası edinilen yatırım fonu katılma belgeleri için kazançlarda uygulanan stopaj oranı ise yüzde 15’ten yüzde 17,5’e çıkarıldı.

Bu artışlar, özellikle kısa vadeli yatırımlarda net getiri üzerinde doğrudan etkili olacak.

BANKALARIN MEVDUAT FAİZ ORANLARI FARKLILIK GÖSTERİYOR Mevduat faiz oranları, bankalara ve müşteri profiline göre değişkenlik gösteriyor. Uygulanan faiz oranlarında mevduat kotası, piyasa rekabeti ve bankaların likidite durumu belirleyici oluyor. Faizlerin kademeli olarak düşmeye devam etmesi durumunda, tasarruf sahiplerinin mevduattan çıkış yapabileceği belirtiliyor.

150 BİN TL VADELİ MEVDUAT GETİRİSİ NE KADAR? Mevcut oranlara göre 150 bin TL tutarındaki birikim için bankalar arasında uygulanan faiz oranları değişiyor. Net kazanç, hem faiz oranı hem de stopaj oranına göre şekilleniyor. İşte banka banka güncel faiz oranları ve aylık kazanç hesaplamaları:

150 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 37

Yüzde 37 Net Kazanç: 4 bin 14 TL

4 bin 14 TL Vade Sonu: 154 bin 14 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 40

Yüzde 40 Net Kazanç: 3 bin 472 TL

3 bin 472 TL Vade Sonu: 153 bin 472 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 41

Yüzde 41 Net Kazanç: 4 bin 448 TL

4 bin 448 TL Vade Sonu: 154 bin 448 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 44

Yüzde 44 Net Kazanç: 4 bin 296 TL

4 bin 296 TL Vade Sonu: 154 bin 296 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 44

Yüzde 44 Net Kazanç: 4 bin 774 TL

4 bin 774 TL Vade Sonu: 154 bin 774 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 44

Yüzde 44 Net Kazanç: 4 bin 774 TL

4 bin 774 TL Vade Sonu: 154 bin 774 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 45

Yüzde 45 Net Kazanç: 4 bin 882 TL

4 bin 882 TL Vade Sonu: 154 bin 882 TL

HAYAT FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 45,41

Yüzde 45,41 Net Kazanç: 4 bin 927 TL

4 bin 927 TL Vade Sonu: 154 bin 927 TL

HSBC Faiz Oranı: Yüzde 46

Yüzde 46 Net Kazanç: 4 bin 58 TL

4 bin 58 TL Vade Sonu: 154 bin 58 TL

ODEA BANK Faiz Oranı: Yüzde 47

Yüzde 47 Net Kazanç: 4 bin 493 TL

4 bin 493 TL Vade Sonu: 154 bin 493 TL

YAPI KREDİ Faiz Oranı: Yüzde 46

Yüzde 46 Net Kazanç: 5 bin 72 TL

5 bin 72 TL Vade Sonu: 155 bin 72 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 46

Yüzde 46 Net Kazanç: 5 bin 72 TL

5 bin 72 TL Vade Sonu: 155 bin 72 TL

CEPTETEB Faiz Oranı: Yüzde 47

Yüzde 47 Net Kazanç: 5 bin 184 TL

5 bin 184 TL Vade Sonu: 155 bin 184 TL

ALTERNATİF BANK Faiz Oranı: Yüzde 49

Yüzde 49 Net Kazanç: 4 bin 687 TL

4 bin 687 TL Vade Sonu: 154 bin 687 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: Yüzde 49

Yüzde 49 Net Kazanç: 4 bin 777 TL

4 bin 777 TL Vade Sonu: 154 bin 777 TL