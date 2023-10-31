AKP'li yazardan acı itiraf: 'Düşük faizle belirli kesim zengin edildi'

Yayınlanma: 31.10.2023 - 14:47

Güncelleme: 31.10.2023 - 14:47

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki olağan grup toplantısında konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Yeni Şafak yazarı Mehmet Akif Soysal'ın makalesinden atıf yaparak iktidar tarafından belirli bir kesimin düşük faizli kredi ile zengileştirildiğini belirtti.

KILIÇDAROĞLU GÜNDEME GETİRDİ

Kılıçdaroğlu, izlenen ekonomik politikanın bir avuç insana yaradığını belirterek, "Yeni Şafak gazetesinde yazı yazan bir kişinin makalesini okuyacağım. Mehmet Akif Soysal demiş, devlet eli ile düşük faizle kredi alan kesim var. Bu kesim yükse tutarlı işlem yapan kesim değil. Kredi ile otomobil altın alan herkes. İzlenen ekonomik politika bir avuç insana yaradı. Faizi düşürdüm diyor, sırtını saraya dayadıysan faiz alırsın. Soysal diyor ki, bu işlemin bedelini ise evini geçindirmeye çalışan kesim ile fikren faize karşı duran kesim ödedi" şeklinde konuştu.

AKP'ye yakınlılığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Mehmet Akif Soysal, köşe yazısında kaleme aldığı yazıda kredi ile zengin olanların bedelini yoksul yurttaşın ödediği dile getirdi.

"BEDELİNİ ÇOCUĞUNA YEMEK PİŞİRME DERDİNDE OLAN ANNE ÖDEDİ"

Soysal, iktidar eliyle dağıtılan düşük faizli kredi ile belirli bir kesimin zenginleştirildiğini şöyle ifade etti:

"Son iki yılda yükselen enflasyon neticesinde alınan krediler her şekilde büyük kârlar edilmesine sebep olmuştur. Krediye ulaşma imkânı olmayan veya bunu tercih etmeden öz kaynakları ile yol almaya çalışan işletmeler ise TL’nin aşırı değer kaybı neticesinde büyük kayba uğramıştı. Enflasyon muhasebesi ile bu eşitsizliğin giderilmesi amaçlanmıyor ancak bundan ziyade vergisel anlamda bir denkliğe varılmaya çalışılıyor.

Devlet eliyle düşük tutulan faizlerle kredi alan kesim son iki yılda devasa kârlar edindi. Bu kesim sadece yüksek tutarlı işlem yapan kesim değildir. Kendinizi aklamayın; bunun içinde bedava krediyi alıp otomobil, ev, yazlık, altın, döviz alan herkes dahildir.

Bu işlemlerin bedelini ise aldığı ücret ile evini geçindirmeye çalışan, maaşının tamamı veya çoğu hayati harcamalara giden kesim ile fikren veya inanç anlamında faize karşı duran kesim ödemiştir.

Yazmasak kalbimiz mutmain olmaz; kredi ile zengin olanın bedelini mutfakta çocuğuna yemek pişirme derdinde olan anne ödemiştir! Buna son verme çabalarına karşı durmak ahlaki değildir."