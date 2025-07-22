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Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!
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Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

22.07.2025 14:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

Mevduat faizlerindeki artış, yatırımcıların ilgisini yeniden bankalara çevirdi. Temmuz ayında açıklanacak faiz kararı öncesinde bankaların sunduğu faiz oranları dikkat çekiyor. Kısa vadeli birikimlerini değerlendirmek isteyenler, en yüksek faiz veren bankaları araştırıyor. Peki, 100 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar faiz sağlıyor? İşte ayrıntılar...

Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ YÜKSELİŞ BANKA YATIRIMLARINI CANLANDIRDI

Mevduat faiz oranlarındaki artış yatırımcıların bu alana olan ilgisini artırdı. Merkez Bankası’nın temmuz ayında açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalarda oluşan beklentiler bankaların sunduğu faiz oranlarını doğrudan etkiliyor. 

Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

Kısa vadeli mevduat hesapları yatırımcılar arasında ön plana çıkarken, bankalar arasındaki faiz farklılıkları dikkat çekiyor.

Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

FAİZ KARARI MEVDUAT PİYASASINDA BELİRLEYİCİ OLACAK

24 Temmuz’da açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. 

Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

Politika faizinde olası değişiklikler, mevduat getirilerini etkileyebileceği için yatırımcılar yeni faiz oranlarına odaklandı. Ekonomistler, temmuz toplantısında faiz indirimi olasılığını değerlendiriyor.

Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

100 BİN TL MEVDUATIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI VE GETİRİLERİ ARAŞTIRILIYOR

Mevduat hesaplarına olan talep artarken, bankaların sunduğu faiz oranları yatırımcıların öncelikli inceleme konusu oluyor. 

Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

Özellikle 100 bin TL birikimi bulunanlar, kısa vadede elde edilebilecek getirileri banka bazında karşılaştırıyor. Bankalar arasındaki faiz oranlarındaki farklılıklar, yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunuyor.

Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ HANGİ BANKADA?

Yatırımcılar, en yüksek mevduat faizini sunan bankaları öğrenmek için karşılaştırmalı listelere yöneliyor. Güncel tabloda bankaların faiz oranları ve bu oranlara göre sağlanan yaklaşık getiriler yer alıyor.

Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

İşte banka banka sunulan en yüksek mevduat faiz oranları ve aylık getiri hesaplamaları:

Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

100 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

İŞ BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 36,5
  • Net Kazanç: 2 bin 640 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 640 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

ENPARA.COM

  • Faiz Oranı: Yüzde 40
  • Net Kazanç: 2 bin 893 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 893 TL

 

Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 42
  • Net Kazanç: 2 bin 582 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 582 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

GARANTİ BBVA

  • Faiz Oranı: Yüzde 46,5
  • Net Kazanç: 3 bin 363 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 363 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

HAYAT FİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 46,58
  • Net Kazanç: 3 bin 369 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 369 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

ZİRAAT BANKASI

  • Faiz Oranı: Yüzde 47
  • Net Kazanç: 3 bin 399 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 399 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

QNB FİNANSBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 47
  • Net Kazanç: 2 bin 890 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 890 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

DENİZBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 47,75
  • Net Kazanç: 3 bin 454 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 454 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

AKBANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 48
  • Net Kazanç: 3 bin 531 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 531 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

YAPI KREDİ

  • Faiz Oranı: Yüzde 49
  • Net Kazanç: 3 bin 606 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 606 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

HSBC

  • Faiz Oranı: Yüzde 49
  • Net Kazanç: 2 bin 524 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 524 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

CEPTETEB

  • Faiz Oranı: Yüzde 49
  • Net Kazanç: 3 bin 606 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 606 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

ODEA BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 50
  • Net Kazanç: 2 bin 956 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 956 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

ALTERNATİF BANK

  • Faiz Oranı: Yüzde 51
  • Net Kazanç: 3 bin 16 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 16 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

FİBABANKA

  • Faiz Oranı: Yüzde 51
  • Net Kazanç: 2 bin 817 TL
  • Vade Sonu: 102 bin 817 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

ON DİJİTAL BANKACILIK

  • Faiz Oranı: Yüzde 51,5
  • Net Kazanç: 3 bin 129 TL
  • Vade Sonu: 103 bin 129 TL
Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

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