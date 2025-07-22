Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

Mevduat faiz oranlarındaki artış yatırımcıların bu alana olan ilgisini artırdı. Merkez Bankası’nın temmuz ayında açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalarda oluşan beklentiler bankaların sunduğu faiz oranlarını doğrudan etkiliyor.

Mevduat hesaplarına olan talep artarken, bankaların sunduğu faiz oranları yatırımcıların öncelikli inceleme konusu oluyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ HANGİ BANKADA?

Yatırımcılar, en yüksek mevduat faizini sunan bankaları öğrenmek için karşılaştırmalı listelere yöneliyor. Güncel tabloda bankaların faiz oranları ve bu oranlara göre sağlanan yaklaşık getiriler yer alıyor.