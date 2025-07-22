Mevduat faizleri zirvede: 100 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!

MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ YÜKSELİŞ BANKA YATIRIMLARINI CANLANDIRDI
Mevduat faiz oranlarındaki artış yatırımcıların bu alana olan ilgisini artırdı. Merkez Bankası’nın temmuz ayında açıklayacağı faiz kararı öncesinde piyasalarda oluşan beklentiler bankaların sunduğu faiz oranlarını doğrudan etkiliyor.
Kısa vadeli mevduat hesapları yatırımcılar arasında ön plana çıkarken, bankalar arasındaki faiz farklılıkları dikkat çekiyor.
FAİZ KARARI MEVDUAT PİYASASINDA BELİRLEYİCİ OLACAK
24 Temmuz’da açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.
Politika faizinde olası değişiklikler, mevduat getirilerini etkileyebileceği için yatırımcılar yeni faiz oranlarına odaklandı. Ekonomistler, temmuz toplantısında faiz indirimi olasılığını değerlendiriyor.
100 BİN TL MEVDUATIN GÜNCEL FAİZ ORANLARI VE GETİRİLERİ ARAŞTIRILIYOR
Mevduat hesaplarına olan talep artarken, bankaların sunduğu faiz oranları yatırımcıların öncelikli inceleme konusu oluyor.
Özellikle 100 bin TL birikimi bulunanlar, kısa vadede elde edilebilecek getirileri banka bazında karşılaştırıyor. Bankalar arasındaki faiz oranlarındaki farklılıklar, yatırımcılara çeşitli fırsatlar sunuyor.
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ HANGİ BANKADA?
Yatırımcılar, en yüksek mevduat faizini sunan bankaları öğrenmek için karşılaştırmalı listelere yöneliyor. Güncel tabloda bankaların faiz oranları ve bu oranlara göre sağlanan yaklaşık getiriler yer alıyor.
İşte banka banka sunulan en yüksek mevduat faiz oranları ve aylık getiri hesaplamaları:
100 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI
İŞ BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 36,5
- Net Kazanç: 2 bin 640 TL
- Vade Sonu: 102 bin 640 TL
ENPARA.COM
- Faiz Oranı: Yüzde 40
- Net Kazanç: 2 bin 893 TL
- Vade Sonu: 102 bin 893 TL
GETİRFİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 42
- Net Kazanç: 2 bin 582 TL
- Vade Sonu: 102 bin 582 TL
GARANTİ BBVA
- Faiz Oranı: Yüzde 46,5
- Net Kazanç: 3 bin 363 TL
- Vade Sonu: 103 bin 363 TL
HAYAT FİNANS
- Faiz Oranı: Yüzde 46,58
- Net Kazanç: 3 bin 369 TL
- Vade Sonu: 103 bin 369 TL
ZİRAAT BANKASI
- Faiz Oranı: Yüzde 47
- Net Kazanç: 3 bin 399 TL
- Vade Sonu: 103 bin 399 TL
QNB FİNANSBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 47
- Net Kazanç: 2 bin 890 TL
- Vade Sonu: 102 bin 890 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 47,75
- Net Kazanç: 3 bin 454 TL
- Vade Sonu: 103 bin 454 TL
AKBANK
- Faiz Oranı: Yüzde 48
- Net Kazanç: 3 bin 531 TL
- Vade Sonu: 103 bin 531 TL
YAPI KREDİ
- Faiz Oranı: Yüzde 49
- Net Kazanç: 3 bin 606 TL
- Vade Sonu: 103 bin 606 TL
HSBC
- Faiz Oranı: Yüzde 49
- Net Kazanç: 2 bin 524 TL
- Vade Sonu: 102 bin 524 TL
CEPTETEB
- Faiz Oranı: Yüzde 49
- Net Kazanç: 3 bin 606 TL
- Vade Sonu: 103 bin 606 TL
ODEA BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 50
- Net Kazanç: 2 bin 956 TL
- Vade Sonu: 102 bin 956 TL
ALTERNATİF BANK
- Faiz Oranı: Yüzde 51
- Net Kazanç: 3 bin 16 TL
- Vade Sonu: 103 bin 16 TL
FİBABANKA
- Faiz Oranı: Yüzde 51
- Net Kazanç: 2 bin 817 TL
- Vade Sonu: 102 bin 817 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
- Faiz Oranı: Yüzde 51,5
- Net Kazanç: 3 bin 129 TL
- Vade Sonu: 103 bin 129 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.