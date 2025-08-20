Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar oldu?
20.08.2025 12:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası bankalar mevduat faizlerinde düşüşe geçti. Stopaj oranlarındaki artış yatırımcıları farklı alternatiflere yönlendirebilir. Mevduat faizlerindeki gelişmeler ekonomide dengeleri etkiliyor. 100 bin TL aylık ne kadar kazandırıyor? En yüksek faiz oranı hangi bankada? İşte tüm ayrıntılar...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından bankalar mevduat faizlerini aşağı çekti. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının yıllık bazda düşüş göstermesi de bu süreci destekledi.

Önceden yıllık yüzde 48-50 civarında olan mevduat faizleri, karar sonrası yüzde 36-49 aralığına geriledi. Bu gelişmeler, ekonomide dengeleri etkilerken, yatırımcıları alternatif araçlara yönlendirebiliyor.

STOPAJ ARTIŞI YATIRIMCI TERCİHLERİNİ ETKİLEYEBİLİR

Mevduat faizlerinin düşmesinin yanı sıra stopaj oranlarındaki artış da yatırımcı davranışlarını değiştirebilir. Özellikle 100 bin TL ve üzerindeki tasarruflarda geçerli olan yeni stopaj oranları, yüksek tutarlı mevduat sahiplerini farklı yatırım seçeneklerini değerlendirmeye yönlendirebilir.

BANKALARDA FAİZ FARKLILIĞI SÜRÜYOR

Mevduat faizleri bankadan bankaya değişiklik gösteriyor ve faiz oranları, mevduat tutarı ile piyasa rekabetine göre şekilleniyor. Faizlerin kademeli olarak düşmesi durumunda tasarruf sahiplerinin ilgisi azalabilir.

Aşağıda, 100 bin TL vadeli mevduat için güncel faiz oranları ve aylık kazanç hesaplamaları banka banka listeleniyor:

100 BİN TL VADELİ MEVDUAT İÇİN FAİZ ORANLARI

İŞ BANKASI  

  • Faiz Oranı: Yüzde 36  
  • Net Kazanç: 2 bin 604 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 604 TL
GETİRFİNANS

  • Faiz Oranı: Yüzde 40  
  • Net Kazanç: 2 bin 459 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 459 TL
ENPARA.COM  

  • Faiz Oranı: Yüzde 40  
  • Net Kazanç: 2 bin 893 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 893 TL
GARANTİ BBVA  

  • Faiz Oranı: Yüzde 43,5  
  • Net Kazanç: 3 bin 146 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 146 TL
HAYAT FİNANS  

  • Faiz Oranı: Yüzde 43,7  
  • Net Kazanç: 3 bin 161 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 161 TL
ZİRAAT BANKASI  

  • Faiz Oranı: Yüzde 44  
  • Net Kazanç: 3 bin 182 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 182 TL
YAPI KREDİ  

  • Faiz Oranı: Yüzde 45  
  • Net Kazanç: 3 bin 307 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 307 TL
QNB FİNANSBANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 45  
  • Net Kazanç: 2 bin 767 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 767 TL
DENİZBANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 45  
  • Net Kazanç: 3 bin 255 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 255 TL
HSBC  

  • Faiz Oranı: Yüzde 46  
  • Net Kazanç: 2 bin 367 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 367 TL
AKBANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 46  
  • Net Kazanç: 3 bin 381 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 381 TL
CEPTETEB  

  • Faiz Oranı: Yüzde 46  
  • Net Kazanç: 3 bin 381 TL  
  • Vade Sonu: 103 bin 381 TL
ODEA BANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 47  
  • Net Kazanç: 2 bin 776 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 776 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 48  
  • Net Kazanç: 2 bin 913 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 913 TL
ALTERNATİF BANK  

  • Faiz Oranı: Yüzde 49  
  • Net Kazanç: 2 bin 885 TL  
  • Vade Sonu: 102 bin 885 TL
Not: Faiz oranları 1 aylık vade için geçerlidir. Bankaların kampanya dönemlerine göre değişiklik gösterebilir.

