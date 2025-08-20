Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 100 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından bankalar mevduat faizlerini aşağı çekti. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının yıllık bazda düşüş göstermesi de bu süreci destekledi.

Önceden yıllık yüzde 48-50 civarında olan mevduat faizleri, karar sonrası yüzde 36-49 aralığına geriledi. Bu gelişmeler, ekonomide dengeleri etkilerken, yatırımcıları alternatif araçlara yönlendirebiliyor.

STOPAJ ARTIŞI YATIRIMCI TERCİHLERİNİ ETKİLEYEBİLİR Mevduat faizlerinin düşmesinin yanı sıra stopaj oranlarındaki artış da yatırımcı davranışlarını değiştirebilir. Özellikle 100 bin TL ve üzerindeki tasarruflarda geçerli olan yeni stopaj oranları, yüksek tutarlı mevduat sahiplerini farklı yatırım seçeneklerini değerlendirmeye yönlendirebilir.

BANKALARDA FAİZ FARKLILIĞI SÜRÜYOR Mevduat faizleri bankadan bankaya değişiklik gösteriyor ve faiz oranları, mevduat tutarı ile piyasa rekabetine göre şekilleniyor. Faizlerin kademeli olarak düşmesi durumunda tasarruf sahiplerinin ilgisi azalabilir.

Aşağıda, 100 bin TL vadeli mevduat için güncel faiz oranları ve aylık kazanç hesaplamaları banka banka listeleniyor:

100 BİN TL VADELİ MEVDUAT İÇİN FAİZ ORANLARI

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 36

Yüzde 36 Net Kazanç: 2 bin 604 TL

2 bin 604 TL Vade Sonu: 102 bin 604 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 40

Yüzde 40 Net Kazanç: 2 bin 459 TL

2 bin 459 TL Vade Sonu: 102 bin 459 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 40

Yüzde 40 Net Kazanç: 2 bin 893 TL

2 bin 893 TL Vade Sonu: 102 bin 893 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Yüzde 43,5 Net Kazanç: 3 bin 146 TL

3 bin 146 TL Vade Sonu: 103 bin 146 TL

HAYAT FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 43,7

Yüzde 43,7 Net Kazanç: 3 bin 161 TL

3 bin 161 TL Vade Sonu: 103 bin 161 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 44

Yüzde 44 Net Kazanç: 3 bin 182 TL

3 bin 182 TL Vade Sonu: 103 bin 182 TL

YAPI KREDİ Faiz Oranı: Yüzde 45

Yüzde 45 Net Kazanç: 3 bin 307 TL

3 bin 307 TL Vade Sonu: 103 bin 307 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 45

Yüzde 45 Net Kazanç: 2 bin 767 TL

2 bin 767 TL Vade Sonu: 102 bin 767 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 45

Yüzde 45 Net Kazanç: 3 bin 255 TL

3 bin 255 TL Vade Sonu: 103 bin 255 TL

HSBC Faiz Oranı: Yüzde 46

Yüzde 46 Net Kazanç: 2 bin 367 TL

2 bin 367 TL Vade Sonu: 102 bin 367 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 46

Yüzde 46 Net Kazanç: 3 bin 381 TL

3 bin 381 TL Vade Sonu: 103 bin 381 TL

CEPTETEB Faiz Oranı: Yüzde 46

Yüzde 46 Net Kazanç: 3 bin 381 TL

3 bin 381 TL Vade Sonu: 103 bin 381 TL

ODEA BANK Faiz Oranı: Yüzde 47

Yüzde 47 Net Kazanç: 2 bin 776 TL

2 bin 776 TL Vade Sonu: 102 bin 776 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: Yüzde 48

Yüzde 48 Net Kazanç : 2 bin 913 TL

: 2 bin 913 TL Vade Sonu: 102 bin 913 TL

ALTERNATİF BANK Faiz Oranı: Yüzde 49

Yüzde 49 Net Kazanç: 2 bin 885 TL

2 bin 885 TL Vade Sonu: 102 bin 885 TL