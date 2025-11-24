Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Merkez Bankası’nın faiz indirimi adımları, bankacılık sektöründeki vadeli mevduat oranlarını yeniden şekillendirdi. Piyasada dalgalanma devam ederken yatırımcılar en yüksek getiriyi sağlayan bankayı belirlemeye çalışıyor.

Genel düşüş trendine karşın bazı bankaların cazip oranlar sunmayı sürdürmesi dikkat çekiyor. 500 bin TL birikimi olanlar için güncel tablo merak edilirken, listelerdeki değişim yatırımcı tercihlerini doğrudan etkiliyor.

MEVDUAT FAİZLERİNDE GÜNCEL DURUM TCMB’nin indirim politikası, piyasadaki likidite ve bankaların sunduğu oranlar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi, faiz indirimlerinin devam edebileceği beklentisini güçlendirirken bankaların mevduat faizlerinde gerileme gözleniyor.

Buna karşın bankalar arasındaki oran farkı belirgin şekilde açılmış durumda. Geçen haftaya kıyasla en yüksek faiz oranlarında dahi ciddi değişimler yaşanıyor. Bu koşullar, tasarruf sahiplerinin 500 bin TL gibi meblağlarda kısa vadeli net kazanç hesaplarını doğrudan belirliyor.

HANGİ BANKA DAHA YÜKSEK GETİRİ SUNUYOR? Düşüş eğilimine rağmen en yüksek mevduat oranlarını sunan bankalar, getirisini artırmak isteyen yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Uzmanlar, faizlerde yıl sonuna doğru dalgalı bir görünümün sürebileceğini belirterek yatırımcıların yalnızca oranlara değil, bankaların sunduğu koşullara da dikkat etmesi gerektiğini ifade ediyor.

500 bin TL tutarında birikimi olanların aylık getirisinin ne olacağı, bankalar arasındaki rekabetin en merak edilen başlıkları arasında yer alıyor.

GÜNCEL MEVDUAT ORANLARI LİSTESİ 500 bin TL vadeli mevduat için en yüksek getiriyi sunan bankalar ve detaylı kazanç tablosu güncel listelerde yer alıyor.

500 BİN TL VADELİ MEVDUAT FAİZ ORANLARI

VAKIFBANK Faiz Oranı: Yüzde 23

Yüzde 23 Net Kazanç: 8 bin 318 TL

8 bin 318 TL Vade Sonu: 508 bin 318 TL

HALKBANK Faiz Oranı: Yüzde 37

Yüzde 37 Net Kazanç: 13 bin 381 TL

13 bin 381 TL Vade Sonu: 513 bin 381 TL

ŞEKERBANK Faiz Oranı: Yüzde 38

Yüzde 38 Net Kazanç: 13 bin 742 TL

13 bin 742 TL Vade Sonu: 513 bin 742 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 39

Yüzde 39 Net Kazanç: 14 bin 104 TL

14 bin 104 TL Vade Sonu: 514 bin 104 TL

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 39

Yüzde 39 Net Kazanç: 14 bin 104 TL

14 bin 104 TL Vade Sonu: 514 bin 104 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 41

Yüzde 41 Net Kazanç: 13 bin 345 TL

13 bin 345 TL Vade Sonu: 513 bin 345 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 41

Yüzde 41 Net Kazanç: 14 bin 827 TL

14 bin 827 TL Vade Sonu: 514 bin 827 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 41

Yüzde 41 Net Kazanç: 14 bin 827 TL

14 bin 827 TL Vade Sonu: 514 bin 827 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Yüzde 41,5 Net Kazanç: 15 bin 8 TL

15 bin 8 TL Vade Sonu: 515 bin 8 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Yüzde 41,5 Net Kazanç: 15 bin 8 TL

15 bin 8 TL Vade Sonu: 515 bin 8 TL

HAYAT FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 41,83

Yüzde 41,83 Net Kazanç: 15 bin 128 TL

15 bin 128 TL Vade Sonu: 515 bin 128 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 42

Yüzde 42 Net Kazanç: 13 bin 366 TL

13 bin 366 TL Vade Sonu: 513 bin 366 TL