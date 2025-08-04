Mevduat faizlerinde yeni oranlar: 75 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar oldu?

Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesinin ardından bankalar da mevduat faiz oranlarını aşağı çekti. Stopaj oranlarındaki artışla birlikte yatırımcıların ilgisinin alternatif araçlara kayabileceği öngörülüyor. Peki, 75 bin TL’lik vadeli mevduat ne kadar kazandırıyor? Hangi banka en yüksek faizi veriyor? İşte detaylar…

FAİZ KARARI SONRASI MEVDUATTA DÜŞÜŞ BAŞLADI Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e indirince bankalarda hem kredi hem de mevduat faizlerinde düşüş başladı. Daha önce yıllık yüzde 48-50 seviyelerinde olan mevduat faizleri, bu karar sonrası yüzde 38-49 aralığına geriledi.

STOPAJ ARTIŞI YATIRIM TERCİHLERİNİ ETKİLEYEBİLİR Faizlerdeki bu düşüşe ek olarak stopaj oranlarındaki artış da mevduata olan ilgiyi azaltabilir. Bu durum, özellikle yüksek tutarlı mevduat sahiplerini farklı yatırım araçlarına yönlendirebilir. 75 bin TL ve üzerindeki tasarruflar için geçerli olan yeni oranlar, yatırım stratejilerinde değişiklik yaratabilir.

YENİ STOPAJ DÜZENLEMESİ AÇIKLANDI Stopaj oranlarına dair son düzenlemenin duyurulması bekleniyor. Önceki düzenlemeye göre: 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 15 ’ten yüzde 17,5 ’e çıkarıldı.

’ten ’e çıkarıldı. 1 yıla kadar vadelerde bu oran yüzde 12 ’den yüzde 15 ’e yükseldi.

’den ’e yükseldi. 9 Temmuz 2025 sonrası edinilen yatırım fonu katılma belgelerinde elde edilen kazançlara uygulanan stopaj da yüzde 15’ten yüzde 17,5’e çıkarıldı.

BANKALARDA FAİZ ORANLARI DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR Mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişiyor. Bankaların uyguladığı faiz, mevduat kotasına ve sektördeki rekabete göre şekilleniyor. Faiz oranlarının kademeli şekilde düşmeye devam etmesi durumunda, tasarruf sahiplerinin ilgisinin azalabileceği öngörülüyor.

75 BİN TL VADELİ MEVDUAT HESABI İÇİN FAİZ ORANLARI

İŞ BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 36,5

Yüzde 36,5 Net Kazanç: 1 bin 980 TL

1 bin 980 TL Vade Sonu: 76 bin 980 TL

ENPARA.COM Faiz Oranı: Yüzde 37,5

Yüzde 37,5 Net Kazanç: 2 bin 34 TL

2 bin 34 TL Vade Sonu: 77 bin 34 TL

ZİRAAT BANKASI Faiz Oranı: Yüzde 38

Yüzde 38 Net Kazanç: 2 bin 61 TL

2 bin 61 TL Vade Sonu: 77 bin 61 TL

GETİRFİNANS Faiz Oranı: Yüzde 40

Yüzde 40 Net Kazanç: 1 bin 736 TL

1 bin 736 TL Vade Sonu: 76 bin 736 TL

QNB FİNANSBANK Faiz Oranı: Yüzde 44

Yüzde 44 Net Kazanç: 2 bin 69 TL

2 bin 69 TL Vade Sonu: 77 bin 69 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: Yüzde 44

Yüzde 44 Net Kazanç: 2 bin 387 TL

2 bin 387 TL Vade Sonu: 77 bin 387 TL

DENİZBANK Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Yüzde 45,5 Net Kazanç: 2 bin 468 TL

2 bin 468 TL Vade Sonu: 77 bin 468 TL

HAYAT FİNANS Faiz Oranı: Yüzde 45,56

Yüzde 45,56 Net Kazanç: 2 bin 471 TL

2 bin 471 TL Vade Sonu: 77 bin 471 TL

HSBC Faiz Oranı: Yüzde 46

Yüzde 46 Net Kazanç: 1 bin 522 TL

1 bin 522 TL Vade Sonu: 76 bin 522 TL

ODEA BANK Faiz Oranı: Yüzde 47

Yüzde 47 Net Kazanç: 2 bin 246 TL

2 bin 246 TL Vade Sonu: 77 bin 246 TL

AKBANK Faiz Oranı: Yüzde 47

Yüzde 47 Net Kazanç: 2 bin 592 TL

2 bin 592 TL Vade Sonu: 77 bin 592 TL

CEPTETEB Faiz Oranı: Yüzde 47

Yüzde 47 Net Kazanç: 2 bin 333 TL

2 bin 333 TL Vade Sonu: 77 bin 333 TL

YAPI KREDİ Faiz Oranı: Yüzde 48

Yüzde 48 Net Kazanç: 2 bin 648 TL

2 bin 648 TL Vade Sonu: 77 bin 648 TL

ALTERNATİF BANK Faiz Oranı: Yüzde 49

Yüzde 49 Net Kazanç: 1 bin 983 TL

1 bin 983 TL Vade Sonu: 76 bin 983 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK Faiz Oranı: Yüzde 49

Yüzde 49 Net Kazanç: 2 bin 344 TL

2 bin 344 TL Vade Sonu: 77 bin 344 TL

FİBABANKA Faiz Oranı: Yüzde 49

Yüzde 49 Net Kazanç: 2 bin 163 TL

2 bin 163 TL Vade Sonu: 77 bin 163 TL