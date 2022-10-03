Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gaz açıklaması

03 Ekim 2022 Pazartesi, 15:43

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, günübirlik resmi ziyaret için gittiği Libya'nın başkenti Trablus'da açıklamlarda bulundu.

Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıklayan Çavuşoğlu, "Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız" dedi.

Libya'da bulunan heyetin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Yunus el-Menfi, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcıları Abdullah el-Lafi ve Musa el-Koni, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri'yle bir araya gelmesi ve heyet üyelerinin mevkidaşlarıyla da ayrı ayrı görüşmeler yapması bekleniyor.