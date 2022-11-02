Mevsimlik işçilere güvence talebi

Tarım Orman-İş Sendikası, Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde, mevsimlik tarım işçileriyle bir araya geldi.

Necati Savaş
02 Kasım 2022 Çarşamba, 02:00
Mevsimlik işçilere güvence talebi
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İşçilerin ve çocuklarının sorunlarına dikkat çekilen ziyarette sorunlar dinlenirken, çocuklara da çanta ve kitap dağıtıldı.

Türkiye’de yaklaşık 3 milyon geçici ve gezici tarım işçisi olduğuna işaret eden Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş, “Dayıbaşı veya işlendirici olarak adlandırılan sistemler sebebiyle işçiler emek sömürüsüne uğruyor. Hiçbir sosyal güvenceleri olmamalarının yanında hijyenden uzak koşullarda yaşıyorlar. Hükümet yıllardır söylememize rağmen hiçbir şey yapmadı” dedi.


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