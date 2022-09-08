Mevsimlik işçi Fatma'nın üniversite hayali gerçek oldu
Mevsimlik işçi olarak çalışan 21 yaşındaki Fatma Berk, kazandığı para ile gittiği hazırlık kursu sayesinde üniversite hayalini gerçekleştirdi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Şeker köyünde yaşayan Berk ailesinin 11 çocuğundan biri olan Fatma, aile bütçesine katkıda bulunmak için her yıl Giresun'a gelerek fındık topluyor.
Keşap ilçesine bağlı Unaca köyünde fındık hasadı yapan Fatma Berk, zor şartlarda çalışarak üniversite hayalini gerçekleştirmeyi başardı. Fındık hasadından kazandığı para ile kursa giden Berk, bu sayede ek yerleştirme ile Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesine yerleşti.
'AİLEME YÜK OLMADAN ÜNİVERSİTEYİ BİTİRMEK İSTİYORUM'
Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra iş sahibi olmak istediğini belirten Fatma Berk, fındık işçisi olarak çalışmaktan da memnun olduğunu dile getirdi. Berk, "Üniversite eğitimim sırasında tatil zamanlarında yine buraya gelerek çalışmak istiyorum. Bu sayede maddi anlamda aileme yük olmadan üniversiteyi tamamlamak istiyorum. 11 kardeşiz, kardeşlerimin üçü üniversitede okuyor. Ben de onlar gibi üniversite eğitimimi aileme yük olmadan başarıyla bitirmek istiyorum" dedi.
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