Meyve fiyatları uçuşa geçti: Tarımda yılın zam şampiyonu belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım, inşaat ve hizmet sektörlerine ilişkin son verileri yayımladı. Tarım ÜFE’de güçlü artış dikkat çekerken, inşaat ve hizmet üretim endekslerinde de yıllık yükseliş görüldü. Veriler, üretim tarafındaki eğilime ilişkin önemli sinyaller verdi.

TARIM ÜFE’DE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 43,58

TÜİK’in açıkladığı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerine göre, endeks 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 8,46 arttı. Endekste yıllık artış oranı ise yüzde 43,58 olarak kaydedildi. On iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 38,18 oldu.

Alt sektörler incelendiğinde, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 8,42, ormancılık ürünlerinde yüzde 14,36, balıkçılık ve su ürünlerinde yüzde 4,08 artış gerçekleşti. Ana gruplarda tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 12,14, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,00, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 4,02 yükseliş görüldü.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 109,71 ile yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerde gerçekleşti. Aylık bazda ise en yüksek artış yüzde 30,43 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular grubunda kaydedildi.

İNŞAAT ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 7,5 ARTTI

TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Aralık ayında inşaat üretim endeksi yıllık bazda yüzde 7,5 artış gösterdi. Alt sektörlerde bina inşaatı endeksi yüzde 8,4, bina dışı yapıların inşaatı yüzde 5,8 ve özel inşaat faaliyetleri yüzde 5,5 yükseldi.

Aylık bazda ise inşaat üretimi yüzde 1,0 arttı. Aynı dönemde bina inşaatı yüzde 1,3, bina dışı yapıların inşaatı yüzde 0,9 artarken, özel inşaat faaliyetleri yüzde 0,4 azalış kaydetti.

HİZMET ÜRETİM ENDEKSİ YÜKSELDİ

Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Aralık ayında yıllık bazda yüzde 4,2 arttı. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,5, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 5,2, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,0, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 3,0, idari ve destek hizmetleri yüzde 4,6 artış gösterdi. Gayrimenkul hizmetlerinde ise yüzde 0,5 düşüş yaşandı.

Aylık bazda hizmet üretim endeksi yüzde 1,0 artarken; ulaştırma ve depolama yüzde 3,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 0,5 artış kaydetti. Bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 0,5, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler ile idari ve destek hizmetleri yüzde 1,3 oranında geriledi. Gayrimenkul hizmetleri ise yüzde 0,7 arttı.