Michael Burry'den SVB yorumu

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 10:15

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 10:15

Silicon Valley Bank (SVB) cuma günü, müşterilerini birkaç saat içinde milyarlarca doları hesaplarından çekmesi sonrası iflas etmişti.

SVB’nin iflası, ABD’de 2008’deki küresel mali kriz sonrası, en son Washington Mutual bankasının iflasından bu yana kayıtlara geçen en büyük banka iflası olmuştu.

İflas ABD ve Avrupa’da hisse senedi piyasasını olumsuz etkilemiş, dünya çapında bankacılık hisselerinde düşüş görülmüştü.

1983’te kurulan SVB, teknoloji endüstrisi bankacılığında uzmanlaşmıştı ve genellikle start-uplara krediler veriyordu.

Aynı zamanda start-upların halka arzlarına da yardımcı olan SVB, varlıkları dikkate alındığında ABD’nin büyük bankaları arasında 16’ncı sırada yer alıyordu.

Son 10 yılda hızla büyüyen ve operasyonlarının çoğu ABD’de olan bankanın, 8500’den fazla çalışanı bulunuyor.

1 Aralık 2022 itibarıyla SVB’nin toplam varlıkları yaklaşık 209 milyar dolar ve toplam mevduatı da yaklaşık 175.4 milyar dolardı.

"KRİZ ÇOK HIZLICA ÇÖZÜLEBİLİR"



Öte yandan 2008'deki konut krizini önceden öngören Burry piyasaları hareketlendiren Silicon Valley Bank krizini yorumladı. Burry konu hakkında paylaştığı bir tweet'te "Kriz çok hızlıca çözülebilir. Burada gerçek bir tehlike görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Burry bir gün öncesinde de twitter hesabından yatırımcıların 'aptalca riskler alıp başarısız olmasına kibir ve açgözlülüğün' neden olduğunu belirterek "Sonrasında politika yapıcılar da durumu düzeltmek için 'para basıyor" yorumunu yapmıştı.

Daha önce de piyasalara ve ekonomiye yönelik uyarılarda bulunan Burry son olarak ABD'de enflasyonun yeniden yükseleceğini belirterek Şubat toplantısı öncesi yatırımcılara 'sat' tavsiyesinde bulunmuştu.