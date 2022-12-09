ABD'den Microsoft'a karşı hamle

09 Aralık 2022 Cuma, 15:31

Microsoft Ocak'ta bilgisayar oyunları geliştiren Acitivision Blizzard'ı nakit 68.7 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı. Bu anlaşma gerçekleşirse sektördeki en büyük satın alma işlemi olacak.

Microsof, çeşitli konsol, mobil ve bilgisayar oyunlarını bünyesinde barındıran Activision'ı satın alamazsa kullanıcılarını kendi oyun platformuna üye olmaya çekmekte zorlanabilir. Reklam satışları gibi gelir kaynaklarının gittikçe daha az güvenilir hale gelmeye başlamasıyla büyük teknoloji şirketleri için üyelik hizmetleri önem taşımaya başladı.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) rekabet birimi başkanı Holly Vedova, "Microsoft'un bu zamana kadar rakip oyun şirketlerinden bazı içeriği sakladığını biliyoruz. Microsoft'un bağımsız bir oyun platformunun kontrolünü alarak dinamik ve hızla büyüyen sektöre zarar vermesinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz" dedi.