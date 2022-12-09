ABD'den Microsoft'a karşı hamle
ABD, teknoloji devi Microsoft'un oyun portföyünü büyüterek rakiplerine yetişme planları kapsamında Call of Duty oyunun da yapımcısı olan Activision Blizzard'ı 69 milyar dolara satın almasının önüne geçmek için adım attı.
Microsoft Ocak'ta bilgisayar oyunları geliştiren Acitivision Blizzard'ı nakit 68.7 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı. Bu anlaşma gerçekleşirse sektördeki en büyük satın alma işlemi olacak.
Microsof, çeşitli konsol, mobil ve bilgisayar oyunlarını bünyesinde barındıran Activision'ı satın alamazsa kullanıcılarını kendi oyun platformuna üye olmaya çekmekte zorlanabilir. Reklam satışları gibi gelir kaynaklarının gittikçe daha az güvenilir hale gelmeye başlamasıyla büyük teknoloji şirketleri için üyelik hizmetleri önem taşımaya başladı.
ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) rekabet birimi başkanı Holly Vedova, "Microsoft'un bu zamana kadar rakip oyun şirketlerinden bazı içeriği sakladığını biliyoruz. Microsoft'un bağımsız bir oyun platformunun kontrolünü alarak dinamik ve hızla büyüyen sektöre zarar vermesinin önüne geçmeyi amaçlıyoruz" dedi.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'nin asgari ücret talebi belli oldu
- 'Cemaatimizle gönül bağı var, resmi görevi yok'
- AKP'li isim konuştu
- İçinde kimler yok ki...
- Altay'dan derbi cezalarına tepki!
- Çırağan Sarayı'nda yangın!
- Olayın aslını bilmiyormuş!
- Gazetemizle ilgili hayalini anlattı
- AKP’nin erken seçim planı
- HSK’den o savcıya inceleme kararı