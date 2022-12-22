Migros, rekabet cezasının iptali için mahkemeye başvuracak

22 Aralık 2022 Perşembe, 09:53

Migros Ticaret A.Ş., Rekabet Kurumu tarafından verilen para cezasının ardından yargıya başvuracak.

Migros tarafından KAP’a yapılan açıklamada, Rekabet Kurumu'nun bazı tedarikçi firmaların yanı sıra, Migros’un da dahil olduğu beş perakende şirketinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ("Kanun") 4. maddesini ihlal ettiğine ve taraflara idari para cezası uygulanması gerektiğine, bununla birlikte Rekabet Kurumu’nun 28.10.2021 tarihli Kurul kararı ile Migros’un da dahil olduğu beş perakende şirketine aynı kapsamda para cezası uygulandığından, yeni bir cezanın hükmedilmesine yer olmadığına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, “Her ne kadar Kurul tarafından şirketimiz hakkında bir idari para cezası uygulanmamasına karar verilmiş olsa da, Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiğine ilişkin hükmün iptali istemiyle yasal süresi içinde idari yargı yoluna başvurulacaktır” denildi.

Açıklamada şirketin, faaliyetlerini her zaman kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde sürdürdüğü, 68 yıldır koruduğu, müşteriye en kaliteli ürün ve hizmetleri en uygun fiyatlarla sunma iradesinin kesintisiz süreceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Rekabet Kurumu, Migros'un da aralarında bulunduğu market zincirleriyle ilgili ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla fiyatların veya fiyat artışlarının koordinasyonunun sağlandığı, yine ortak tedarikçiler aracılığıyla geleceğe yönelik fiyatlar, fiyat artış tarihleri, dönemsel aktiviteler ve kampanyalar gibi rekabete hassas bilgilerin paylaşıldığı, fiyat indirimine giden veya pazar genelinde fiyatların arttığı dönemde henüz fiyat artışı yapmayan perakendecilerin fiyatlarına tedarikçiler aracılığıyla müdahale edilmek suretiyle söz konusu fiyatların tüketiciler aleyhine yükseltilmesinin sağlandığı, rakip fiyatlarının yükselmemesi halinde ürün özelinde fiyat düşürme (bozma) gibi çeşitli stratejiler yoluyla teşebbüsler arasındaki danışıklılığa uyumun sürekli olarak gözetildiği saptandı bulgusuna ulaşmıştı.

Böylelikle adı geçen perakendecilerin satışa sundukları pek çok ürünün perakende satış fiyatlarının tespiti amacına sahip, topla-dağıt karteli niteliğindeki anlaşmalar veya uyumlu eylemlerle Kanunun 4. maddesini ihlal ettikleri belirlendi. Bu nedenle adı geçen teşebbüslere idari para cezası uygulanması gerektiğine, ancak 2021 yılındaki Kurul kararı ile ceza verildiğinden "aynı fiilden dolayı iki kez yargılama olmaz" hukuk genel ilkesi çerçevesinde söz konusu teşebbüsler bakımından mevcut soruşturma kapsamında yeni bir idari para cezasına hükmedilmesine yer olmadığına karar verildi.