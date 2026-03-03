Milletvekillerine medya takibi hizmeti: Vekilin haber takibine 3.2 milyon!

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, milletvekillerinin haklarında yazılı, dijital ve görsel basında yer alan haberleri takip edebilmeleri amacıyla medya takip kurumlarıyla hizmet alım sözleşmesi yapılıp yapılmadığını sordu. Bu alımlar için ne kadar ödeme yapıldığı hakkında bilgi istedi.

Önergeye yanıt veren TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanlığı’nca, milletvekilleriyle ilgili ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde yazılı, dijital ve sosyal medyada çıkan haberlerin takibi, editörlük hizmeti, online analizi ve arşivlenmesi işlerinin medya takip sistemi ile milletvekillerinin kullanımına sunulduğu belirtildi.

E-POSTA İLE GÖNDERİLİYOR

Milletvekillerinin kullanıcı adı ve şifre ile medya takip sistemine erişim sağlayabildiklerine işaret edilen yanıtta, “Ayrıca milletvekillerinin niteleme bilgileri doğrultusunda kendileriyle ilgili yazılı basında çıkan haberler link bağlantılı olarak her sabah 07.30’a kadar e-posta adreslerine gönderilmekte ve TV içerikleri ve haberler yıl boyunca sistemde erişilebilir şekilde sunulmaktadır” denildi. Bu kapsamda; 2024, 2025 ve 2026 yıllarında milletvekillerinin medya takip hizmetleri için “Interpress Medya Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi” ile sözleşme yapıldı. Son beş yıl içerisinde medya takip hizmetleri için 3 milyon 298 bin 200 TL’lik sözleşme imzalandı. Sözleşme bedellerinin “Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri” bütçe tertiplerinden ödendiği belirtildi.