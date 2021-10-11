Milyarlarca dolar borç, diğer ülkelere de yayılacak
Ağır borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande Group'un yurt dışındaki yatırımcıları şirketin bugün vadesi dolacak 148 milyon dolardan fazla tahvil kupon ödemesiyle ilgili gelişmelere odaklandılar.
Geçen ay dolar cinsi iki tahvilinin kupon ödemesini kaçıran Evergrande'nin Nisan 2022, Nisan 2023 ve Nisan 2024 tahvillerinin yarı yıl kupon ödemeleri için son ödeme günü 11 Ekim. Fakat mali sıkıntılar içindeki şirketin bu kupon ödemelerini zamanında yapması zor görünüyor.
DİĞER ÜLKELERE DE YAYILACAK
Yatırımcılar, 305 milyar dolar borcu bulunan ve likidite sıkıntısı yaşayan şirketin iflasının Çin'deki finansal sistemin işlerliğini bozacağından ve sorunların diğer ülkelere de yayılacağından endişe duyuyorlar.
İŞLEMLERE KAPALI
Şirket kupon ödeme süreleri dolan ödemelerini ilave 30 gün içinde ödeyemezse bu tahvilleri temerrüte düşmüş olacak.
Evergrande'nin ve gayrimenkul yönetim biriminin hisseleri Hong Kong borsasında 4 Ekim'den beri işlemlere kapalı halde bulunuyor.
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