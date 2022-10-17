Milyarlarca dolar iş hacmi kayboldu

17 Ekim 2022 Pazartesi, 07:00

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) yılın üçüncü çeyreğine ilişkin sektör raporunu yayımladı. Türk müteahhitler bu yılın 9 ayında 215 projeyle 8,7 milyar dolarlık yeni iş hacmine ulaştı.

Türkiye Müteahhitler Birliğinin (TMB) bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin İnşaat Sektörü Analizi Raporu, Türk müteahhitlerin, bu yıl Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ve olumsuz seyreden diğer küresel şartların etkisi altında kaldığını gösterdi.

"Küresel Ekonomide Zor Kış Kapıda, Türkiye'de Seçime Doğru" başlığı ile yayımlanan analizde, küresel ve ulusal ekonomi ile inşaat sektöründe bu yılın üçüncü çeyrek dönemine ilişkin veriler kapsamlı biçimde değerlendirildi.

KAYIP KAÇINILMAZ HALE GELDİ

Raporda, Türk müteahhitlik firmaları için açık ara lider pazar olan Rusya'yla, son dönemde üstlenilen projelerin düzenli biçimde artış gösterdiği Ukrayna ile savaş halinin, sektörün yurt dışı faaliyetlerinde kaybı kaçınılmaz hale getirdiğine işaret edildi.

Savaşın, lider pazarı Rusya olan Türk inşaat sektörü için önemli bir darbe olduğuna yer verilen raporda, yatırım iklimine dair olumsuzlukların yurt dışı müteahhitlik hizmetleri açısından çeşitli zorluklar yarattığı belirtildi.



Raporda, Türk müteahhitlerce 2021 yılında 11 milyar dolar tutarında yeni proje üstlenilen Rusya pazarında bu yılın 9 ayında ulaşılan proje büyüklüğünün 396 milyon dolar ile "oldukça sınırlı" kaldığı tespiti yapıldı.