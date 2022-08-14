Müteahhitlerden '150 bin konut projesi' eleştirisi: 'Bu proje derde derman olmaz'
İktidarın fiyatları düşürebilmek için gündeme getirdiği konut projesine müteahhitlerden eleştiri geldi. TÜRKİNŞA Başkanı Arslan, “Bu maliyetlerle fiyatlar düşmez” dedi.
İktidarın ev ve kira fiyatlarını düşürebilmek için gündeme getirdiği 150 bin konut projesine müteahhitlerden eleştiri geldi. Türkiye Resmi Sektör İnşaat Müteahhitleri İşveren Sendikası (TÜRKİNŞA) Başkanı Servet Arslan, bu projenin derda derman olmayacağını söyledi.
Arslan, “Maliyet, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 3.47, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 106.87 yükseldi. Konut fiyatlarının düşmesi, açıklanan inşaat maliyetlerine göre imkânsız” dedi.
Ortada yanıt bekleyen sorular olduğuna dikkat çeken Arslan, “Toplu konut projeleri ile arzu edilen çözüme kavuşmak mümkün olsaydı... 20 senedir alt ve orta gelir grubuna yönelik yapılan 717 bin toplu konuttan sonra ekonomi niye hâlâ bu durumda. 717 bin konutun saramadığı bu yarayı yeni yapılması planlanan 150 bin konut nasıl saracak” sorularını yöneltti.
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