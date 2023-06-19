Milyonlar bekliyor: Asgari ücrette gözler rakamda

Yayınlanma: 19.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.06.2023 - 03:00

Asgari ücrete ara zamda görüşmeler hızlandı. Yaklaşık 8 milyon çalışanı doğrudan, milyonlarca çalışanı ise dolaylı etkileyen asgari ücret zammı için ikinci toplantı bugün yapılıyor.

(Soldan sağa: Veli Solak, Sadettin Akyıl, Özgür Burak Akkol)

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 13 Haziran’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yaptı. Bugün yapılacak toplantıda Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri ekonomik veri ve raporları sunacak.

Komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00’te bir araya gelecek.

(Veli Solak)

Masaya henüz bir rakam gelmedi. Türk İş, “Asgari ücretin, günün şartlarına göre, yaşanan ekonomik krize göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz” diyor.

(Özgür Burak Akkol)

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ise “TL bazında istihdamı aksatmayacak sürdürülebilir ama dengeli bir tutarın belirlenmesini istiyoruz” demişti.