HKP'den 'Asgari ücret' eylemi: En az 34 bin 838 TL olmalıdır

Yayınlanma: 18.06.2023 - 17:11

Güncelleme: 18.06.2023 - 17:18

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere 19 Haziran’da ikinci toplantısını yapacak. Yarınki toplantı öncesi Gebze Kent Meydanı’nda bir araya gelen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, “Sefalet ücreti istemiyoruz! Asgari ücret en az 34 bin 838 TL olmalıdır” yazılı pankart açarak sloganlar attı.

Gebze İlçe Başkanı'mız Murat Kızıltaş: 2023 yılı temmuz ayından itibaren geçerli olacak Asgari Ücret dört kişilik bir ailenin Asgari Geçim Endeksinden aşağı olmamalıdır. Yani en az 34 bin 838 lira olmalıdır. #AsgariÜcret pic.twitter.com/H0jWNAgjMR — HKP (@kurtuluspartisi) June 18, 2023

‘ORTA OYUN’ BENZETMESİ

HKP’liler adına basın açıklamasını HKP Gebze İlçe Başkanı Murat Kızıltaş gerçekleştirdi. Kızıltaş, asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun görüşmelerini ‘orta oyun’ olarak değerlendirdi.

Kızıltaş şunları kaydetti:

“Her ne kadar teknik olarak asgari ücret adı kullanılmış olsa da asgari olmaktan çıkmış, ortalama işçi ücreti haline gelmiştir. Asgari ücretle çalışanların sayısı yaklaşık 9,5 milyondur. Dolayısıyla saptanan ücret asgari ücret değil, ortalama işçi ücretidir. Asgari ücret sadece bu ücretle çalışan milyonları değil, tüm çalışanları etkilemektedir. Buna bağlı olarak emeklilerimiz de düşük ücretlere mahkûm edilmiştir.”

“500 DOLAR HAYAL OLDU”

İktidarın seçim öncesinde asgari ücretin 500 dolar seviyesinde olacağını vaat ettiğini hatırlatan Kızıltaş, “Seçim sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ‘Dolar yerinde durmuyor, her gün farklılaşıyor. Biz TL konuşmak zorundayız’ diyerek asgari ücretin 500 doların dahi altında olacağının sinyalini vermiştir. Halkımızı yine açlık sınırında ya da açlık sınırının altında bir rakama mahkûm edecekler” diye konuştu.

TÜRK-İŞ’E SERT TEPKİ

TÜRK-İŞ’in 2023 Mayıs ayı açlık sınırını 10 bin 362, yoksulluk sınırını 33 bin 752 lira olarak açıkladığını belirten Kızıltaş, “Komisyonda işçi tarafının sözde temsilcisi olan TÜRK-İŞ yöneticileri kendi açıkladıkları açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarının yanına dahi yaklaşmazlar. İşçileri sefalet ücretine mahkûm eden bu sarı sendikacılar, bu hizmetleri karşılığında bol maaşlı koltuklarda oturmaya devam ederler” dedi.

“İĞNEDEN İPLİĞE HER GÜN ZAM GELİYOR”

Kızıltaş açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Açlık ve yoksulluk rakamları da gösteriyor ki halkımız, işsizlik ve pahalılık cehenneminde her gün biraz daha fazla yanmaktadır. Çaydan ekmeğe, suya, ulaşım hizmetlerine yani iğneden ipliğe her şeye, her gün zam geliyor. Kiralardaki artış artık asgari ücretin üzerinde bir ücret alabilen insanlarımızı bile oldukça zorlamaktadır. Bu pahalılık cehenneminde emekliler, memurlar, işçiler, öğrenciler inim inim inlemektedir. AKP’giller seçim öncesi oy kaygısıyla bir süre bastırdıkları zamları seçim sonrası peş peşe yapıyorlar. Emekçi halkımız için yaşamak, karnını doyurmak, geçimini sağlamak daha da zorlaşacak.

“İKİ ÇOCUKTAN BİRİ AÇLIĞI YAŞIYOR”

Gıda fiyatlarındaki yüksek artış, zamlar, ekonomik kriz ve yoksulluk en çok çocukları etkiliyor. En az iki çocuğumuzdan biri açlığı, yoksulluğu yaşıyor. Yetersiz beslenmeden kaynaklı çocuklarda gelişim bozuklukları artıyor.

“ASGARİ ÜCRET 34 BİN 838 LİRA OLMALIDIR”

HKP’li Kızıltaş açıklamasını “HKP olarak halkımızın bu yoksulluk ve pahalılık cehenneminden kurtulup refah içerisinde yaşaması için mücadele ediyoruz. 2023 yılı temmuz ayından itibaren geçerli olacak asgari ücret dört kişilik bir ailenin asgari geçim endeksinden aşağı olmamalıdır. Yani en az 34 bin 838 lira olmalıdır” diyerek bitirdi.