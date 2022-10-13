Milyonlarca borçluyu ilgilendiriyor: 10 milyon kişi kara listeden çıkacak
AKP’nin af niteliğindeki düzenlemeleri içeren torba kanun teklifinin Meclis süreci bugün başlıyor. Yasa teklifinin Genel Kurul gündemine alınarak hızla kanunlaştırılması planlanırken teklifle beraber 10 milyon kişi kara listeden çıkacak.
TBMM Plan Bütçe Komisyonu yasa teklifinin görüşmelerine bugün başlayacak. Yasa teklifinin gelecek hafta Genel Kurul gündemine alınarak hızla kanunlaştırılması planlanıyor.
52 maddelik Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde milyonlarca borçluyu ilgilendiren düzenlemeler yapılacak. Ödenmemiş çek senet borçları ile kredi kartı borçları yüzünden kara listeye alınan 10 milyon kişiye sicil affı getiren yasa teklifi ile Temmuz 2023’e kadar borçlarını ödeyen ve yapılandıranlar kara listeden çıkacak. 27,6 milyar lirayı bulan öğrenci kredilerinin geri ödemesi teklifle yeniden düzenleniyor.
Dünya gazetesinde yer alan habere göre, 5 milyon kişiyi ilgilendiren 20 milyar lirayı bulan icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki doğalgaz, GSM ve elektrik borçları silinecek. Varlık yönetim şirketlerine devredilen 2 bin 500 liranın altındaki alacaklar tasfiye edilecek. Yasa teklifi ile kur korumalı mevduat uygulamasında süre 2023 yılı sonuna kadar uzatılıyor.
MASKE CEZALARINI DA KAPSIYOR
Yasa teklifi ile Covid-19’un önlenmesi için alınan sokağa çıkma yasağı ile maske takma zorunluluğuna uymayanlara Kabahatler Kanunu ile Umumu Hıfzısıhha Kanunu kapsamında kesilen ve tahsil edilmemiş cezalara da af getiriliyor.
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