Milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayındaydı: Asgari ücrete ara zam bekleyenlere kötü haber

Enflasyonun yüksek seviyelerini koruması ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünde yaşanan kayıplar, ücret artışı ve gelir iyileştirmesi taleplerini yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

ASGARİ ÜCRET ŞU ANDA NE KADAR? Asgari ücret, ocak ayında yapılan yüzde 27'lik artışla 28 bin 75 TL seviyesine yükseltildi. Yapılan zam açlık sınırının altında kalmıştı.

Ancak mayıs ayında yıllık enflasyon oranı, geçen yıl sonundaki yüzde 30,89 seviyesinin yaklaşık 2 puan üzerine çıktı. Ekonomistler yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 32'nin üzerine yükselebileceğini öngörüyor.

YÜKSEK ENFLASYON ALIM GÜCÜNÜ AZALTTI Yüksek enflasyon, asgari ücretin satın alma gücü üzerindeki baskısını sürdürdü. Ocak ayında 28 bin 75 TL olarak belirlenen asgari ücretin reel değeri, yılın ilk beş ayında 4 bin 663 TL azaldı.

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI TÜRK-İŞ'in mayıs ayı araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı 35 bin 174 TL'ye yükseldi.

Aynı dönemde yoksulluk sınırı 114 bin 576 TL olarak hesaplandı. Ocak ayında 28 bin 75 TL olarak belirlenen net asgari ücret, mayıs itibarıyla açlık sınırının yaklaşık 7 bin TL altında kaldı.

TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GÜNDEMDE Mİ? Hayat pahalılığının toplumun geniş kesimleri tarafından en fazla dile getirilen sorunlardan biri haline geldiği bu dönemde, milyonlarca çalışan temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını yakından takip ediyor.