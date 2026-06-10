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Milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayındaydı: Asgari ücrete ara zam bekleyenlere kötü haber
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Milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayındaydı: Asgari ücrete ara zam bekleyenlere kötü haber

10.06.2026 10:41:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayındaydı: Asgari ücrete ara zam bekleyenlere kötü haber

Milyonlarca çalışan, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Yüksek enflasyon ve alım gücündeki gerileme sürerken, kulislerde konuşulan son değerlendirmeler dikkat çekiyor.

Milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayındaydı: Asgari ücrete ara zam bekleyenlere kötü haber

Enflasyonun yüksek seviyelerini koruması ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünde yaşanan kayıplar, ücret artışı ve gelir iyileştirmesi taleplerini yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayındaydı: Asgari ücrete ara zam bekleyenlere kötü haber

ASGARİ ÜCRET ŞU ANDA NE KADAR?

Asgari ücret, ocak ayında yapılan yüzde 27'lik artışla 28 bin 75 TL seviyesine yükseltildi. Yapılan zam açlık sınırının altında kalmıştı.

Milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayındaydı: Asgari ücrete ara zam bekleyenlere kötü haber

Ancak mayıs ayında yıllık enflasyon oranı, geçen yıl sonundaki yüzde 30,89 seviyesinin yaklaşık 2 puan üzerine çıktı. Ekonomistler yıl sonuna kadar enflasyonun yüzde 32'nin üzerine yükselebileceğini öngörüyor.

Milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayındaydı: Asgari ücrete ara zam bekleyenlere kötü haber

YÜKSEK ENFLASYON ALIM GÜCÜNÜ AZALTTI

Yüksek enflasyon, asgari ücretin satın alma gücü üzerindeki baskısını sürdürdü. Ocak ayında 28 bin 75 TL olarak belirlenen asgari ücretin reel değeri, yılın ilk beş ayında 4 bin 663 TL azaldı.

Milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayındaydı: Asgari ücrete ara zam bekleyenlere kötü haber

ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

TÜRK-İŞ'in mayıs ayı araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için gerekli aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı 35 bin 174 TL'ye yükseldi.

Milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayındaydı: Asgari ücrete ara zam bekleyenlere kötü haber

Aynı dönemde yoksulluk sınırı 114 bin 576 TL olarak hesaplandı. Ocak ayında 28 bin 75 TL olarak belirlenen net asgari ücret, mayıs itibarıyla açlık sınırının yaklaşık 7 bin TL altında kaldı.

Milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayındaydı: Asgari ücrete ara zam bekleyenlere kötü haber

TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GÜNDEMDE Mİ?

Hayat pahalılığının toplumun geniş kesimleri tarafından en fazla dile getirilen sorunlardan biri haline geldiği bu dönemde, milyonlarca çalışan temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını yakından takip ediyor.

Milyonlarca çalışanın gözü temmuz ayındaydı: Asgari ücrete ara zam bekleyenlere kötü haber

Kulislerde yer alan iddialara göre, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılması gündemde bulunmuyor. Bu konuda herhangi bir hazırlık veya çalışma yürütülmediği de ifade ediliyor.

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