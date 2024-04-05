Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor: Bugün son gün

Kira ve ücret kazancı gibi geçen yıl gelir elde edenlerin beyanname verme süresi bugün sona eriyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 14:01
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor: Bugün son gün
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Konut kira gelirlerinde geçen yıl yıllık 21 bin lira, iş yeri kira gelirinde 150 bin lira istisna tutarını aşanların beyanname vermesi gerekiyor.

Mülk sahiplerinin, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresinden "Hazır Beyanname Sistemi" ile gerekli işlemleri yapma imkanı bulunuyor.

Konut ya da iş yerini kiraya veren mükelleflerin elde ettikleri geliri beyan süresinde sona gelindi. Beyannamelerin en geç bugün verilmesi gerekiyor.

ELEKTRONİK ORTAMDA BEYANNAME VERME İMKANI

Gerçek kişiler tarafından geçen yıl elde edilen ticari, zirai, serbest meslek ve ücret geliri veya yurt dışından faiz ve kar payı kazançları için de 5 Nisan'a kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi doldurulması gerekiyor.

Mükellefler, yıllık gelir vergisi beyannamelerini kendileri için önceden hazırlanmış Hazır Beyan Sistemi üzerinden vergi dairesine gitmeden verebiliyor. Mükellefler sisteme "gib.gov.tr" üzerinden 7 gün 24 saat ulaşabiliyor.

Yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisinin iki eşit taksitte ödenmesi imkanı da bulunuyor.

Tahakkuk eden gelir vergisi, Dijital Vergi Dairesi veya mobil uygulamadan, anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla ödenebiliyor.


Hazır Beyanname Sistemi haberleri Gelir İdaresi Başkanlığı haberleri

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