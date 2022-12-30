Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren karar sonrası yurttaşlar SGK'ye akın etti

30 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT’de yaş sınırlamasının kaldırıldığını açıklaması üzerine prim günü ve borçlarını öğrenmek isteyen yurttaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerinin önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. SGK’ye en yoğun soru aylıklar konusunda gelirken yapılan açıklama ile kanun yürürlüğe girmeden aylık bağlama işlemi yapılmasının yasal olarak mümkün olmadığı belirtildi. Sosyal güvenlik uzmanları yasa ocak başında yayımlanırsa ilk aylıkların şubat ayında bağlanabileceğini belirtiyor.

Açıklama milyonlarca insanı sevindirirken kuyruktaki yurttaşlarla konuştuk. Şunları söylediler:

- Merih Oku (47): Borçlanma işlemleri hakkında bilgi almak için SGK’ye geldim. Düzenleme elbette mutluluk verici, ancak son dakikaya bırakılması doğru olmadı. Prim ücretleri ödenmediği takdirde bir sonraki yıl zamlı ödenecek. Bu da telaş yarattı. Böyle bir düzenleme birkaç ay önceden yapılmalıydı.

- Yasemin Korkmaz: EYT düzenlemesi haberini duyunca mutlu olduk. ama bu buruk bir mutluluk. Emekli aylığını alsak da giderleri düşününce yine yarım kalıyor mutluluğumuz. Çalışmaya devam etmek zorunda olduğumuz bir gerçek var.

- Fuat Derici (65): EYT düzenlemesinin yılbaşına birkaç gün kala yapılmasını, yurttaş için bir külfet olarak görüyorum. Emeklinin üzerinden kâr sağlanacak ne kadar canı var ki? İnsanlar zaten borç içinde, bu göz ardı edilmeden kolaylık sağlanmalı.

- Nurettin Hasbal (45): Sigorta girişim 2000 yılına ait.1998-1999 yılları arasında 18 ay askerlik yaptım. Bugün, 2024 yılının altıncı ayında emekli olabileceğimi söylediler. Ödentiyi bu yıl bitmeden yatırırsam yaklaşık 37 bin lira tutar ödeyecekken, 2023 yılı ya da sonrasında yatırırsam zamlı tutar üzerinden hesaplanacak. Zamdan etkilenmemek için ödemeyi yetiştirmeye çalışacağım.

ÇALIŞMAK İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 71 OLDU

İş ve işçi bulma sitesi Eleman.net, şirketler ve çalışanlarla gerçekleştirdiği EYT anketine göre, EYT adaylarının çoğunluğu çalışmaya devam edeceklerini belirterek istihdam endişesi yaşayan şirketlere yeşil ışık yaktı. Ankette “EYT ile emekli olursanız çalışmaya devam edecek misiniz” sorusuna çalışanların yüzde 71’i “Evet” cevabını verdi. “Emekli olan çalışanlarınızı istihdam etmeye devam edecek misiniz” sorusuna ise işverenlerin yüzde 80’i “Evet” dedi.