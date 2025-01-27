Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor... Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem: 1 Şubat'ta başlıyor

Yayınlanma: 27.01.2025 - 13:15

Güncelleme: 27.01.2025 - 13:17

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem başlıyor. Yüksek elektrik tüketenler şubat ayından itibaren daha fazla ödeyecek.

Elektrik faturaları 1 Şubat itibarıyla değişiyor. Yeni dönemde çok elektrik tüketen daha yüksek fatura ödeyecek.

Ayda 417 kilowattsaatten fazla tüketimi bulunan vatandaşlar elektrik hizmetini gerçek maliyetler üzerinden satın alacak.

Yüksek miktarda elektrik tüketenler, şubat ayından itibaren gelecek faturalarla daha fazla ödeyecek.

MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Düzenleme yüksek miktarlı elektrik tüketenleri etkileyecek.

Yıllık kullanım için sınır 5 bin kilovatsaat olarak uygulanacak. Aylık karşılığı 417 kilovatsaate karşılık gelecek. Abonelerin yıl genelindeki toplam tüketimin ortalaması etkili olacak.

Bu sınırın üzerinde tüketim yapanlara gerçek maliyetler yansıtılacak. Belirlenen sınırın üzerindeki elektrik kullanımlarında ödenecek meblağ ikiye katlanacak.

Daha önce bin 50 liralık elektrik tüketimi yapanlar artık 2 bin lira ödeyecek.

Bu sınırın altındaki faturalar ise değişemeyecek. Yani 500 liralık elektrik tüketimi yapanlar yine 500 lira ödemeye devam edecek.

NTV'nin derlediği habere göre; Türkiye'de yaklaşık 40 milyon mesken abonesi bulunuyor.

Yeni model, bunun yüzde 3'ü yani 1,2 milyon aboneyi etkileyecek. Düzenlemeyle 50 milyar liralık Hazine desteği kaldırılmış olacak.