MHP'li Yalçın'dan 'naylon fatura' cevabı: Oğluna sahip çıktı, Özgür Özel'e hakaret etti!

Yayınlanma: 14.01.2025 - 19:51

Güncelleme: 14.01.2025 - 19:53

Vergi müfettişleri, kamu vakfı statüsünde olan Yunus Emre Vakfı’nda naylon faturaların kesildiğini tespit etmesi sonrası Aile Bakanı Mahinur Göktaş'ın eşi ile MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın vakıftan istifa ettirilmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise grup toplantısında yaşanan skandala değinerek, "Aile Bakanı'nın eşi Rahmi Göktaş ve MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Kutalmış Yalçın suç duyurusundan hemen sonra istifa edip kaçtılar. Yargı Semih Yalçın'ın oğlunun, bakanın eşinin peşinde değil. İş yapılırken bunların imzası var, yolsuzluk çıkınca istifa etmişler, soruşturmada sorumlu görülmüyorlar. Soruşturmada 6 milyon naylon fatura görülüyor" ifadelerini kullandı.

“SORUŞTURMANIN SELAMETİ AÇISINDAN İSTİFA ETMİŞTİR”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Oğlum Abdullah Kutalmış Yalçın, soruşturmanın selameti açısından istifa etmiştir. Hakkında açılmış bir soruşturma, tahkikat yoktur. Bu; vicdani, ahlaki ve bürokratik sorumluluğun gereğidir, yargının görevini rahatça yerine getirmesi için bir vecibedir.

Hâl böyleyken, Özgür özel'in doğrudan ismimi zikrederek oğlumu hedef alması; insan haysiyetine, onuruna sığmayan aşağılık ve çirkef bir politika tarzıdır.

Geçmişte de bazı alçaklar ve politika artıkları küçük oğlum merhum Turan İlteber Yalçın üzerinden benzer yöntemlerle üzerime çamur sıçratmaya tevessül etmişlerdir.

Siyasi mücadeleyi şirazesinden çıkarıp kutsallarımıza, ailelerimize, çocuklarımıza tasalluta vardıran Özgür Özel'i şiddetle kınıyor, onu aziz milletimizin takdirine havale ediyorum.

“AHLAKSIZCA VE EDEPSİZCE…”

Özgür Özel'in ahlaksızca, edepsizce diline doladığı oğlum A. Kutalmış Yalçın, sorumlu ve takdire şayan bir hareketle hukukun işlemesine katkı sağlarken, yolsuzluklarla çalkalananan CHP'li belediyelerin başkanları niçin aynı haysiyetli duruşu sergileyememiştir?

Neden Özgür Özel, sözüm ona şerefli bir duruş göstererek soruşturmanın selameti açısından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve öteki başkanların istifasını istememiştir?

Müptezelliğin duayeni Özgür Özel bilmelidir ki kutsallarımız, ailelerimiz ve evlatlarımız üzerinden sürdürmek istediği çirkef siyaseti kendisinin de, partisinin de sonu olacaktır.”