Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a ağır fatura
Galatasaray'ın gözden çıkardığı Hakim Ziyech'in, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fateh ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Öte yandan Faslı oyuncunun, Galatasaray ile sözleşmesin feshetmek için sezon sonuna kadar alacaklarını talep ettiği öne sürüldü.
Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılması beklenen Hakim Ziyech, sarı-kırmızılılarda kadro dışı bırakılmıştı.
Bir süredir kendisine takım arayan Hakim Ziyech, Suudi Arabistan temsilcisi Al-Fateh ile anlaşma sağladı.
Öte yandan Ziyech, Galatasaray'la sözleşmesini feshetmek için sezon sonuna kadar alacaklarını talep ediyor.
Sabah'ın haberine göre Ziyech'in sezon sonuna kadarki hak edişi 2.9 milyon Euro (106 milyon lira).
Ziyech ile pazarlıklarını sürdüren Galatasaray ise en az zararla Faslı yıldıza veda etmek amacında.
Bir süredir Galatasaray'la idmanlara da çıkmayan Ziyech ile ayrılık yaşanmasa bile oyuncunun artık Galatasaray formasıyla sahaya çıkması beklenmiyor.
Bu sezon 11 maça çıkıp 320 dakika süre alabilen Ziyech, 1 asistlik skor katkısı verdi.
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