Nihat Kahveci faturayı Galatasaraylı yıldıza kesti: 'Bu maç ona yazacak'
Nihat Kahveci, Galatasaray'ın Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi. Ünlü yorumcu, sarı-kırmızılıların yaşadığı puan kaybının faturasını kesti.
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı Kontraspor YouTube kanalında değerlendiren ünlü yorumcu, sarı-kırmızılılarda puan kaybının faturasını yıldız futbolcuya kesti.
Nihat Kahveci'nin açıklamaları şöyle:
"100 Galatasaray taraftarına sor, 105'i bu maçta puan kaybetmeyiz derdi. 100 Fenerbahçe taraftarının da 97'si Galatasaray puan kaybetmez derdi. Yine yüzde 3'ü bir ihtimal beklerdi.
Futbol böyle bir şey. Maç önüne kadar net favori var, düdük çalar beklenmedik durumlar, beklenmedik şartlar...
50 tane pozisyona girersin atamazsın. Bugün ben maç sonuna bakmıyorum, bu maçın yazılacağı kişi az çok Galatasaray taraftarında belli.
Sezonun son dönemde en formda, son maçta 2 gol atan hatta sağ ayağı iyi olup, sol ayağıyla gol atan.
Atletik, çok çabuk, işin defansını ofansını yapan... Kopya verdim tahmin ediliyor. Biraz Barış Alper'e yazacak bu maç. Biraz değil, bayağı yazacak."
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