Milyonlarca memur ile memur emeklisinin 2 yıllık zam oranlarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri başladı

Milyonlarca memur ile memur emeklisinin 2026 ile 2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri, “hazırlık toplantısı” ile başladı. İlk toplantıda toplu sözleşme takvimi de belirlendi. İktidar memur ile memur emeklisine ilk zam teklifini ağustos ortasında açıklayacak.

Yasaya göre, toplu sözleşme görüşlerine ağustos ayının ilk işgünü başlanması gerekiyordu. Ancak bu yılki görüşmeler “hazırlık toplantısı” ile erken başlamış oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yurtdışı programı nedeniyle 1 Ağustos’taki açılış toplantısı “hazırlık toplantısı” adı altında erkene alındı. Bakan Işıkhan açılış konuşmasında sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “liderliğine” vurgu yaptı.

MEMUR-SEN’İN TALEBİ

Yetkili konfederasyon olduğu için konfederasyon ve sendikalara heyet başkanlığı yapan Memur-Sen’in Genel Başkanı Ali Yalçın, konfederasyonun taleplerini dile getirdi. Memur-Sen, 2026 yılının birinci 6 ayında 10 bin TL taban aylığa zam, yüzde 10 refah payı ile yüzde 25 oransal zam, ikinci 6 ayında ise yüzde 20 oransal artış istedi. 2027 yılının birinci 6 ayında 7 bin 500 TL taban aylığa zam ve yüzde 20 oransal zam talep etti. İkinci 6 ayda da yüzde 15 oransal artış istedi.

KAMU-SEN’İN TALEPLERİ

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de taleplerini dile getirdi. Türkiye Kamu-Sen, geçmiş yıllarda yaşanan kayıpların telafisi için tüm memur ve emekli, maaş ve aylıklarına 2026 ocak ayında 7 bin 500 TL seyyanen artış, yüzde 30 zam, ilave olarak yüzde 10 refah payı istedi. 2026 temmuz ayında yüzde 20 zam talep etti. Böylece 2026’da en düşük memur maaşına yüzde 92.3, ortalama memur maaşına yüzde 88.6 zam istendi. 2027 ocak ayında yüzde 20 zam, ilave olarak yüzde 10 refah payı, 2027 temmuz ayında da yüzde 10 zam talep etti. 2027 yılı için tüm memur ve emekli maaş ve aylıklarına toplamda yüzde 45.2 zam istendi.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ’İN TALEPLERİ

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, 23 yıldır tek başına ülkeyi yöneten iktidarın Türkiye’yi getirdiği son noktanın, “açlık, sefalet ve yoksulluk olduğunu” söyledi. Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak “emekçilerin yok sayıldığı masada oynanan oyunu bozmakta” kararlı olduklarını dile getiren Yıldırım, “Masada; TÜİK’in rakamları değil, halkın sofrası konuşulacak. Sadaka gibi verilen zamlar değil, insanca yaşam talepleri duyulacak” dedi. Ekonomik krizi kim çıkardıysa faturayı da onların ödemesini isteyen Yıldırım, “Ekonomik kirizi çıkaran ülkeyi 23 yıldır yöneten, yanlış ekonomi politikalarını kendisine esas alan AKP iktidarıdır. Ekonomik krizi çıkaran biz değilsek faturayı da biz ödemeyeceğiz” diye konuştu. Birleşik Kamu-İş, maaşlara 31 Aralık 2025’te yüzde 72 oranında zam talep etti. 1 Ocak 2026’dan itibaren de her 6 aylık dönemlerde yüzde 25 oranında zam talebinde bulundu.

TEKLİF AĞUSTOS ORTASI

İlk toplantıda toplu sözleşme takvimi de belirlendi. Takvime göre 1 Ağustos’ta yetkili sendikaların taleplerinin ön müzakereleri başlayacak. 6-7 Ağustos’ta kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi yapılacak. 8 Ağustos’tan itibaren hizmet kollarındaki komisyon raporlarının müzakeleri başlayacak. 13 Ağustos’ta iktidarın kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifi değerlendirilecek. 16 Ağustos’ta kamu işveren heyeti, kamu görevlilerinin geneline ilişkin teklifini verecek. 22 Ağustos’a kadar pazarlık sürecek. 22 Ağustos’ta toplu sözleşme müzakereleri sona erecek. Bu tarihte son toplu sözleşme teklifleri sunulacak. Anlaşma sağlanamazsa 23-25 Ağustos günleri arasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başvuru yapılacak. Hakem Kurulu da 31 Ağustos’a kadar kararını verecek.

KESK BAKANLIK ÖNÜNDE

KESK de toplantı sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, toplu sözleşme görüşmelerinin yasadışı şekilde 4 gün erken başlatıldığını söyledi. Koçak, “4 gün önce başlayanlara buradan soruyoruz. Günleri mi karıştırdınız? Yoksa kendi yaptığınız yasa sizi bağlamıyor mu ? ‘Bakanımızın yurt dışı programı nedeni ile takvimi öne aldık’ gibi sıradan bir gerekçe ile yasayı keyfi olarak çiğnemeye hakkınız var mı ? Kendi yaptığı yasayı ayaklar altına alanları ve bu hukuksuzluğa seyirci kalarak onaylayanları buradan kınıyoruz” dedi. Koçak, tüm kamu emekçilerinin haziranda aldıkları maaşlarının Temmuz 2025 itibarıyla yüzde 94 artırılmasını istedi. Ocak 2026’da da yüzde 98 artış talep etti.