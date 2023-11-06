Milyonları ilgilendiriyor: Asgari ücret zammı için yeni tahmin!

Yayınlanma: 06.11.2023 - 11:04

Güncelleme: 06.11.2023 - 11:04

Milyonlarca emekçinin gözü asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi.

Asgari ücrete yapılacak zam, sadece asgari ücretle çalışanları değil, işvereni, Genel Sağlık Sigortalıları, isteğe bağlı sigorta ödeyenleri ve işsizlik maaşı alanları da yakından ilgilendiriyor.

Bu artış özel sektör ve kamu çalışanlarının da yeni yıl zammında belirleyici olacak.

ARALIK AYINDA TOPLANACAK

Zam oranı işçi, işveren ve iktidarın temsil edildiği Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenecek.

Milyonlar asgari ücrete yapılacak artışı merakla beklerken, komisyon aralık ayı başında toplanacak.

Merkez Bankası'nın yüzde 65 yıl sonu enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 38'e yakın olması öngörülüyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah’ın haberine göre; asgari ücrete 6 aylık enflasyona göre artış yapılırsa net 15 bin 735 lira olacak.

BAKANIN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKAN AYRINTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın "Komisyon'da tercihiniz asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyecek bir kararın çıkması yönünde olacak" sözleri de enflasyonun altında bir artış yapılmayacağına işaret etti.

Asgari ücret zammında beklenti yüzde 40-50 aralığında olacağı yönünde bulunuyor.

Artış enflasyon tahminine göre yüzde 40 olursa 4 bin 560 lira artışla 15 bin 962 liraya, memur maaş artışı dikkate alınırsa yüzde 50 artışla 17 bin 103 liraya çıkacak.