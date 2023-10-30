Türk-İş açıkladı... Asgari ücret açlık sınırı makası açılıyor! Bekârın ‘yaşama maliyeti’ 17 bini geçti

Yayınlanma: 30.10.2023 - 16:24

Güncelleme: 30.10.2023 - 17:32

Türk-İş'in ekim ayına ilişkin araştırması açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makasın arttığına işaret ederken, gıda enflasyonundaki yükseliş ivmesi de sürdü.

ASGARI ÜCRET AÇLIK SINIRI MAKASI AÇILIYOR

Türk-İş araştırmasına göre; Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ya da bilinen adıyla açlık sınırı 13 bin 684 TL’ye yükseldi. Böylelikle açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki makas da 2 bin 282 TL'ye çıktı.

Aynı araştırmaya göre gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını yansıtan yoksulluk sınırı da 44 bin 573 TL çıktı.

Araştırmaya göre, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 17 bin 803 TL oldu.

GIDA ENFLASYONU ALTI AYIN ZİRVESİNDE

Araştırmada enflasyon göstergelerinde de artış izlendi.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,62 oldu. 10 aylık değişim oranı ise yüzde 68,30 olarak tespit edildi. Son 12 ay itibariyle değişim oranı yüzde 84,29 oldu.

On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 99,96 olarak hesaplandı.

Süt ve peynir fiyatları geçen ayki seviyesini korurken, yoğurt fiyatları ekim ayında yüzde 11 arttı. Ankara’da yerel marketlerinden pek çoğunda dana kıyma ortalama 332 TL’den, dana kuşbaşı ise ortalama 369 TL’den satıldı.