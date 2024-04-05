Vergi Uzmanı Ozan Bingöl hesapladı: 1 paket sigaranın vergisi ne kadar?

Yayınlanma: 05.04.2024 - 16:09

Güncelleme: 05.04.2024 - 16:09

Sigara zamları dur durak bilmezken Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, bugün 60 liraya satılan bir paketin vergisini hesapladı.

Bingöl'ün sosyal medyadan paylaştığı hesaplamaya göre, 1 paket sigaranın yaklaşık yüzde 80'i vergiye gidiyor.

4 SANA 16 DEVLETE

60 liralık bir paket sigaranın ortalama 48 lirası vergi olduğuna dikkat çeken Bingöl geri kalan 12 TL'nin ise üretici maliyeti, dağıtım gideri, satıcı kârı gibi unsurlar olduğunu ifade etti. Bingöl, "Yani bir paketteki 20 dal sigaranın 16 dalı vergidir" dedi.