Vergi Uzmanı Ozan Bingöl hesapladı: 1 paket sigaranın vergisi ne kadar?
Son zam ile yeni sigara fiyatları gündemdeki yerini korurken Vergi uzmanı Ozan Bingöl bugün 60 liraya satılan bir paketin vergisini hesapladı. Bingöl'ün yaptığı hesaplamaya göre, bir paket sigarada vergi yükü yaklaşık yüzde 80 civarındadır.
Sigara zamları dur durak bilmezken Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, bugün 60 liraya satılan bir paketin vergisini hesapladı.
Bingöl'ün sosyal medyadan paylaştığı hesaplamaya göre, 1 paket sigaranın yaklaşık yüzde 80'i vergiye gidiyor.
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60 liralık bir paket sigaranın ortalama 48 lirası vergi olduğuna dikkat çeken Bingöl geri kalan 12 TL'nin ise üretici maliyeti, dağıtım gideri, satıcı kârı gibi unsurlar olduğunu ifade etti. Bingöl, "Yani bir paketteki 20 dal sigaranın 16 dalı vergidir" dedi.
Bugün ortalama 60 liraya satılan bir paket sigarada vergi yükü yaklaşık %80 civarındadır. 60 liralık bir paket sigaranın ortalama 48 lirası vergi, geri kalan 12 lira ise üretici maliyeti, dağıtım gideri, satıcı kârı gibi unsurlardır. Yani bir paketteki 20 dalın 16 dalı vergidir.— Ozan Bingöl (@ozanbingoll) April 5, 2024
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