Resmi Gazete'de yayımlandı: Ayçiçeğiyağında düşük gümrük vergisinin süresi uzatıldı
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, ayçiçeğiyağı ithalatına tanımlanan kota dönemi 22 Nisan'a kadar uzatıldı.
Ayçiçeğiyağında düşük gümrük vergisinin süresi uzatıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararla yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeğiyağındaki gümrük vergisinin düşürülmesine ilişkin düzenlemenin süresinde değişikliğe gidildi.
Buna göre, söz konusu ürünlerde 15 Nisan'da dolacak düşük gümrük vergisiyle ithalat imkanının süresi 22 Nisan'a uzatıldı.
Resmi Gazete'nin 25 Ocak 2024 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yağlık ayçiçeği tohumunda 100 bin ton, ham ayçiçeği yağında ise 250 bin tonla sınırlı tarife kontenjanı açılmıştı. Yalnızca bu tarife kontenjanı miktarları için geçerli olacak şekilde, yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 27 yerine yüzde 12, ham ayçiçeği yağında ise yüzde 36 yerine yüzde 22 gümrük vergisi uygulanması kararlaştırılmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- YSK'den 'Isparta' ve 'Çorum' kararı!
- ‘Belediyenin içi boşaltılmış’
- İl Seçim Kurulu'ndan Arnavutköy ve Ümraniye kararı
- Tuzla'da da mazbata CHP'li adayın!
- CHP'li başkanın oğlu ofisinde ölü bulundu!
- Ardahan'da CHP'nin kazandığı seçim iptal edildi
- 'Radikal bir değişim kararı aldık'
- ‘AKP’li Kürtler bölücü mü sayılacak?’
- HSK'den 'Zeydan' kararını veren mahkemeye inceleme!
- Gaziosmanpaşa'da CHP kazandı