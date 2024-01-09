Milyonları ilgilendiriyor... Memur zammı seyyanen ödemelere nasıl yansıyacak?
Memurun 6 aylık maaş artışı yüzde 49,25 olarak belirlendi. Memur maaş zammının belli olmasının ardından temmuz ayında memurlara yapılan 8.077 TL'lik seyyanen zammın devam edip etmeyeceği merak edilmeye başlandı. Memurların zamlı maaşlarının nasıl hesaplanacağı konusunda tartışmalar yaşandı. Peki zamlı maaşlar ve maaş farkları ne zaman ödenecek, ilave ödemeye zam nasıl yansıyacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sunulan verilere göre, yıllık enflasyon yüzde 64,77 seviyesinde belirlendi.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisi, 2023'ün ikinci 6 ayında toplu sözleşme kapsamında yüzde 6 maaş zammı almıştı.
Bu zammın yanı sıra, 2024-2025 7. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15 zam da uygulanarak, memur ve memur emeklilerinin maaşlarındaki toplam artış yüzde 49,25'e ulaştı.
Ayrıca, bu ay içinde memur maaşlarından kaynaklanan 14 günlük fark ödemeleri de gerçekleştirilecek.
Öte yandan, daha önce oransal maaş artışlarına ek olarak yapılan 8 bin 77 lira seyyanen ödeme, teknik olarak "ilave ödeme" olarak adlandırılıyor.
SEYYANEN ÖDEMELERE ZAM NASIL YANSIYACAK?
TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, bu ilave ödemenin ocak ayında yüzde 49,25 artışla etkileneceğini belirtiyor.
Bu durum, memur maaşlarındaki 8 bin 77 liralık ilave ödemenin ocak ayından itibaren 12 bin 55 lira olarak yansıyacağı anlamına geliyor.
Zengin, memur maaşlarındaki artışın, toplam maaşın bir bölümüne yüzde 49,25 oranında etki edeceğini ve ilave ödemenin de artıştan etkileneceğini vurgulayarak, elde edilen maaşın tamamına yüzde 49,25 oranında yansıyacağını belirtiyor.
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